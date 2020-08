Noarootsi mitmevõistlus täidab Läänemaa kergejõustiku tühja koha

Laupäeval toimus Pürksis alates 2006. aastast peetav Noarootsi mitmevõistlus. Sellel aastal oma 15. aastapäeva tähistav mitmevõistlusel on oluline koht nii kohaliku kogukonna spordiloos, kui Läänemaa kergejõustikus tervikuna. Just täiskasvanute peale mõeldes on see väga tähtis, sest mitmevõistlusi täiskasvanutele mujal ei pakuta. Kui sinna kaasata veel eraldi arvestuses noored, siis saab kokku väga tõsise spordipäeva.

Võistluse korraldaja Pürksi kultuurimaja kultuuri ja spordispetsialist Ülle Schönberg soovis rivistusel kõigile sportlastele edukat spordipäeva. Noarootsi mitmevõistlus koosneb seitsmest alast. Sportlastele on kavas 100 meetri jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, kettaheide, odavise, kõrgushüpe ja vastavalt vanuseklassidele kas 750 meetri, või 1500 meetri jooks.

Selle aasta võistlusest võtsid osa sportlased Noarootsist, Haapsalust, Harjumaalt ja Lihulast Kokku kummardus stardijoone taha 16 kergejõustiklast.

Kohe esimene ala, 100 meetri jooks näitas, et kuumal suvepäeval näidatakse häid tulemusi. Krsitofer Härm jooksis tulemsueks 12,1, aja millega oleks võitnud selle aasta Läänemaa meistrivõistlustelt medali. Ka noored olid tublid, Robin Merisalu sai ajaks näiteks 13,9. Nii oli igal alal, kõik tehnilsied alad andisd samuti häid tulemusi. Meeste odaviskes lendasid piigid üle 40 meetri ja kettad maandusid parematel 37-38 meetri peale. Naistel aga üle 20 meetri. Täiesti omalaadne oli korraldajatelt kõrgushüppelahendus, see toimus õues väliskorvpalliväljakul ja oli nii kõigile nähtav ja samas nõudis ka sportlastelt osavust asfaltil hüppamsiel. Kuid se ei seganud häid tulemusi. Näiteks kohaliku kooli 14 aastane poiss Thor Härm lendas üle kõrgusest 1.50. Ja lähedal oli ka 1.55 alistamine.

Meeste võistluses oli peale esimest kolme ala 100 m jooksu, kaugushüpet ja kuulitõuget liider Kristofer Härm. tal oli kaukas 1646 punkti. Lihula kergejõustiklane Egert Indres luuras kohe kannul, punkte temal kolme alaga 1573. Kolmandat positsiooni kolme ala järel hoidis Noarootsi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Silver Schönberg, temal tabelis punkte 1288.

Alates neljandast alast kettehitest läks aga tõeline mitmevõistlus lahti. Indres alustas Härmi püüdmist väga heade tulemustega kettaheites ja odaviskes, vastavalt 38.34 ja 43.71 ja mööduski temast ennem kõrgushüpet 250 punktiga. Schönberg aga lähenes samuti Härmile, talle omakorda tuli lähemale neljas mees Indrek Rääli. Kõrgushüppes oli taas parim Härm, kes ületas 1.60. Indres hüppas 1.55 ja eriliselt teda lähemale ei lasknud. Schõnberg hüppas 1.50 ja Indrek Rääli 1.55.

Kõik jäi viimase ala 1500 meetri ostsustada. Liider Indres läks jooksma aega, mis tagaks talle lõpuks 4000 punkti. Konkurents 2.-4. koha peale oli aga tõeliselt vägev. Härm väsis ja Schönbeg sai sellest veel jõudu, ajad lõpuks 5.51,0 ja 6.47,0. Kõik mehed said jooksu lõpetades suure aplausi.

Ega neil ei olnduki aega puhata, kohe koguneti kohtunikulaua juurde. Peakohtunik Rene Štrik arvutas kokku punkte. Võitja Indres 3676 ja nüüd teise koha saanud Härm 3102 ja kolmanda koha mees Schönberg 3093, tal jäi hõbedasest karikast puudu 9 punkti – see on 2 sekundit jooksus, või mõnikümmend sentimeetrit näiteks odaviskes.

Tublid olid ka ülejäänud spordimehed. Esikolmikule järgnesid Indrek Rääli, Siim Seeman, Tauri Tivik.

Naiste võistluses käisid paarisrakendina Daarja Haramaa ja Karet Kõverjalg. Esimesed neli ala õnnestusid paremini Haramaal, kuid siis tegi kaks head sooritust Kõverjalg, kes odaviske ja kõrgushüppega liidriohjad haaras.

750 meetri jooksus oli taas parem Haramaa ja kogus lõpuks 2203 punkti, Kõverjalg 2174. Kolmas oli 1889 punktiga Triin Heimann, talle punkte 1889. Neljandaks tuli samuti tubli päeva teinud Adriana Fedulova.

Noortest oli võistlemas neli poissi. Thor Härm võitis. Seitsme alaga kogus ta 3329 punkti. Väga hea oli tema kõrgushüppetulemus – 1.50, ketast heitis ta 23,69. Teiseks tuli 3065 punktiga Robin Merisalu. 100 m jooks andis talle ajaks näiteks 13,9 ja kaugust hüppas ta 4.45. Kolmanda koha karika tõstis pea kohale Sander Mattias Viirlaid. Punkte talle 2546. Tema suutis ka kaugust näiteks üle nelja meetri hüpata. Neljas oli Gregor Trave. Tema näitas noortest parimat odakaart – 25.66.

Kuus tundi kestnud Noarootsi mitmevõistlus oli väga hästi korraldatud ja tõi sportima palju huvilisi. Auhinnalaud oli rikkalik ja muretsetud oli isegi sportlaste kõhumurede eest.