Hiiumaa vald tahab Kredexi toel kortermajad korda teha

Juulis avanes taotlemiseks Kredexi erakorraline korterelamute rekonstrueerimistoetus, millega ühistud ja omavalitsused saavad kortermajad ajakohaseks ja energiasäästlikuks muuta. Toetusemäär jääb 30–50 protsendi vahele, kuid mitte enam kui 1 miljon eurot.

Hiiumaa vald on palganud kaks eksperti, kelle ülesanne nõustada korteriühistuid majade renoveerimisprojektidega. Üks neist, Tarmo Seliste, räägib, kaugele sellega on praeguseks jõutud.

Paljudes Eesti paikades renoveeritakse kortermaju üsna aktiivselt. Hiiumaal seni mitte. Mille taha see saarel seni jäänud on?

Usun, et Hiiumaa korteriühistud tahavad kõik oma maja korda teha. Maja rekonstrueerimine eeldab majasiseseid kokkuleppeid ja nendeni jõudmine võtab tihti kauem aega kui sooviks. Tänaseks on paljud ühistud siiski niikaugel, et majasisesed kokkulepped on sõlmitud ja valmisolek maja korda tegemiseks olemas.

Kui palju Hiiumaal on selliseid kortermaju, mis renoveerimistoetuse taotlemisel sobivad? Kuidas need majad saarel eri piirkondades jagunevad? Millised on vajalikud sammud toetuse saamiseks? Millised on toetuse saamise kriteeriumid? Milline on konsultandi roll?

Rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks on sobilikud kõik kortermajad, kes vastavad Kredexi nõudmistele. Oluline on silmas pidada, et toetust saab Kredexist taotleda ainult enne 2000. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks. Kortermaju asub kõige rohkem Kärdlas, Kõrgessaares, Käinas ja Emmastes. Samas on kortermaju ka väiksemates kohtades, nagu Putkaste, Lõpe, Suuremõisa jne. Kui majasisene kokkulepe rekonstrueerimiseks on olemas, siis tuleb tutvuda Kredexi tingimustega ja asuda elluviima toetuse taotlemiseks vajalike tegevusi – tehnilise konsultandi palkamine, ehitusprojekti koostamine jne.

Kui suur on korteriühistutele kasutamiseks kõlblike Kredexi toetuste maht praegu Eestis kokku? Kui suur võiks olla summa, mis Hiiumaal ära kasutatakse? Kui palju maju võiks korda saada ja mis ajaks? Milline on tegevuste nn sõiduplaan?

Hetkel avatud Kredexi taotlusvooru maht on 71 miljonit eurot. Hiiumaale jõudvat summat on hetkel raske prognoosida, kuid eesmärk oleks ületada lähema kahe aasta jooksul 1 miljoni saarele toodud rekonstrueerimistoetuse tähis. Hetkel on töös üle 15 rekonstrueerimisprojekti, paljud õhistud järgmise aasta lõpuks saavad oma majad korda tehtud, näitab aeg.

Rekonstrueerimistoetus

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Vastavalt Eurostati territoriaalse statistika arvepidamise (NUTS 3) alusel jaotub Eesti piirkondadeks järgmiselt:

Põhja-Eesti (Harju maakond) - 3 864 505 mln eurot

Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond) - 3 696 425 mln eurot

Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond) - 5 669 713 mln eurot

Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond) - 3 621 925 mln eurot

Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond) - 11 683 929 mln eurot

Allikas: Kredex

