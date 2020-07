Lääne Elu paberleht laupäeval, 25. juulil

Keskkonnaamet näitas rehvipurustamise tehasele rohelist tuld

Kuigi Lääne-Nigula vallavalitsus ütles rehvipurustamise tehasele Kadarpiku külas ei, on keskkonnaamet valmis ettevõtjale jäätmeloa väljastama.

Virtsu kaunis kodu – neljasaja-aastasest kiviktaimlast kurkkõrvitsateni

Olev Kaasi ja Girta Päärsoni aed pääses Virtsu kauni kodu konkursi kaunimate sekka.

Rommi ja Eve – SEE teater tahab peavoolust eristuda

SEE teatri eestvedajate RomanSultangirejevi ja Eve Merima sõnul on SEE üks värviline kogukond, kus kõik heas mõttes hullud ideed on alati teretulnud.