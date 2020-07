Rannalõõts kõlab sel aastal Laikmaal

Neljapäeva pärastlõunal hakkab Laikmaa majamuuseumi õuel kõlama lõõtsamuusika, sest tänavune Rannalõõtsa festival koos võistumängimisega saab toimuma just seal.

Rannalõõtsa peakorraldaja Anti Nööri sõnul on mõtet festival Laikmaa muuseumis korraldada ka varem veeretatud. Sel aastal läks see käiku. Laikmaa park ja maja oma mõnusa atmosfääriga on Nööri sõnul sobiv koht festivali korraldamiseks. „Ma arvan, et lõõtsa teema sobib sinna väga hästi,” lisas ta. Kui ilmateade väga hullu ilma lubab, siis kolitakse kogu ettevõtmine siiski Haapsalu kultuurikeskusse.

Ka nädalalõpult on Rannalõõts seekord kolinud argipäeva. Nööri sõnul otsiti võimalust tuua festival augustist juuli teise poolde. „Nagu teada, on nädalavahetused alati suurüritusi täis olnud ja mõtlesime, et miks mitte teha neljapäeva õhtul. Loodame sellele, et on puhkuste aeg ja inimesed saavad tulla,” ütles ta. Käigus on buss, mis lõõtsamuusikahuvilised Haapsalust Laikmaale ja tagasi sõidutab.

