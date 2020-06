Helme soovib, et osa õõvastavaid Lihula salvestisi oleksid avalikud

Helme sõnul on ta näinud sel nädalal erinevaid salvestisi laupäevaõhtust Lihulas, kui 32-aastane Mikk Tarraste tulistas surnuks kaks inimest ning haavas raskelt kaht last ning kergemalt üht täiskasvanut.

„Ma ütlen ausalt – igasugused kaastundeavaldused on pehmelt öeldes lahjad. Kui õõvastav see lugu on, sõnad jäävad seda kirjeldades nõrgaks. Need salvestised on väga karmid. Olen soovitanud, et mingeid lõike võiks avalikkusele näidata, et inimesed tajuksid, kui hulle asju võib ühiskonnas juhtuda, kui seadusesse jäävad lüngad, mis on relva taotlemisega seotud,” lausus Helme.

Esmaspäeval oli kümmekond politseiautot taas Lihula ümbruses, et kontrollida ega Tarrastel polnud rohkem ohvreid.

Politsei pressiesindaja Kristi Raidla sõnul olid politseinikud Lihula ümbruses täiendavalt kontrollimas kurjategija liikumispiirkonda.

Laupäeva hilisõhtul kell 21.44 sai politsei väljakutse Lihulasse, kus Olerexi tankla juures oli Subaru otsa sõitnud kahele parkinud autole, tankla seinale ja turvakaamerapostile ning seejärel minema sõitnud.

Autot hakkas mootorrattal jälitama 40aastane kaitseliitlane Virgot Rägastik. Lihulast Tuudile viival vanal raudteetammil sõitis Subarut juhtinud Tarraste kraavi, väljus autost ja tulistas Rägastikku. Mootorrattur hukkus sündmuskohal.

Seejärel tulistas Tarraste juhuslikult mööda sõitnud Žigulid, milles olid vanavanemad koos kolme lapselapsega. Autos sai surma Lihula apteeker Ülle Heinver, kaks lapselast said üliraskelt vigastada, kolmas pääses. Viga sai ka autot juhtinud mees. Kolme- ja viieaastased poisid on veel haiglas, kuid prokuratuuri andmeil paranemas.