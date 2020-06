Toots ja Malmstein: ära mõtle ega küsi, maksa makse ja vali meid

Eestis lõi välku justkui selgest taevast – valitsuserakonnad tulid ootamatult välja ettepanekuga reformida erakondade järelevalve süsteemi, et mitte öelda: reformida põhiseadust.

Ideega polnud kursis kodanikkond, valitsusvälised parteid ega ka riigikontroll, kelle alluvusse erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) plaani kohaselt peaks liikuma.

ERJK loodi üheksa aastat tagasi (2011) Euroopa Nõukogu juures oleva riikide korruptsioonivastase ühenduse GRECO soovitusel, mille kohaselt tuleb erakondade ja valimiskampaaniate rahastamise kontrollimine panna ülesandeks sõltumatule organile, kellel on mandaat, volitused, vahendid ja personal tõhusaks kontrollimiseks, poliitilise tegevuse rahastamist käsitlevate eeskirjade võimalike rikkumiste uurimiseks ning vajaduse korral sanktsioonide kehtestamiseks.

Kuigi ka toona käisid arutelud selle üle, kuhu kontrollorgan täpselt paigutada, jäädi lõpuks ikkagi parlamendi juurde. Samasugune muster on levinud paljudes Euroopa maades. Kui GRECO aasta pärast ERJK loomist olukorda uuesti hindas, oli neil põhjust rahuloluks mitmes mõttes:

* järelevalvekomisjonil, mille liikmed määravad õiguskantsler, riigikontrolör ja riigi valimiskomisjon, on sõltumatu üksuse staatus;

* komisjon kontrollib lisaks valimiskampaaniate rahastamisele ka erakondade muud majandustegevust.

Just järelevalve laiendamine erakondade kogu majandustegevusele sai murdepunktiks parteide kahtlaste tehingute avastamisel, sest valimiskampaaniate peaaegu olematu regulatsioon Eesti seadustes tegi igasuguse trikitamise lihtsaks.

Ükski valimisseadus ega erakonnaseadus ei defineeri, mis on valimiskampaania või millised kulud tuleb liigitada kampaaniakulude alla. Samuti pole Eestis määratletud, millal valimiskampaania algab. Seega on igal erakonnal võimalus otsustada, kas näiteks aasta enne riigikogu valimisi laekunud suurannetus kanda kampaania aruandesse või mitte. Sama suvaliselt saab panna sisse või jätta välja parteijuhi ringsõidud mööda maad kuu aega enne valimisi, sest neid võib klassifitseerida ka osana tavapärasest partei tööst.

Mõnevõrra iroonilisel kombel oli parimaks kaitseks sohi tegemise vastu parteide endi naabrivalve. Just see, et ERJKs olid esindatud kõik parlamendierakonnad, distsiplineeris neid enim. Nii nagu korralikus parlamendis hoiavad opositsioon ja koalitsioon habrast, kuid efektiivset tasakaalu, nii ei luba ka ERJK koostamise põhimõte sellel kuhugi poole kaldu vajuda.

Tegelikud probleemid Eesti parteide finantsjärelevalvega on hoopis mujal – ERJK käed jäävad lühikeseks. Aastast aastasse on riigikogu saadikud tõrjunud ERJK ettepanekuid komisjoni õiguste laiendamiseks. Ülalolev tabel näitab, et komisjoni tahtmistel on alust – teiste Euroopa maadega võrreldes on ERJK-l väga vähe võimalusi patuste parteidega midagi ette võtta.

Üheksas Euroopa riigis võidakse rikkumise korral peatada partei rahastamine riigieelarvest. 17 riigis võib patuseid oodata vanglakaristus ja 15 riigis on parteil oht, et nende vara konfiskeeritakse.

Eestis on peaaegu ainsaks karistuseks trahv, mille summade puhul CRECO küsib, kas need ikka on piisavad, et olla tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad? Tasub meenutada, millisesse rahapesuskandaali sattus Eesti seetõttu, et karistused pankadele olid väga madalad. Praegu saab Eestis parteile määrata kõige rohkem 15 000eurose sunniraha. Võrdluseks olgu öeldud, et Euroopas on parteidele määratava keskmise rahalise karistuse suurus 20 000 eurot, Itaalias aga ka kuni 0,5 miljonit eurot.

Lühidalt on rahvusvahelises vaates Eesti probleemiks see, et järelevalvekomisjoni käsutuses olev tööriistakast pole veel piisavalt mitmekesine ja mõjus, mitte aga komisjoni väidetav ebaprofessionaalsus või erapoolikus.

Kokkuvõttes küsigem: kuidas aitaks ERJK viimine riigikogu juurest riigikontrolli alla neid muresid lahendada? Tundub, et mitte kuidagi. Siit tekib kohe kahtlus: kas eelnõu algatajatel on mingi oma varjatud agenda? COVIDi kriisipaketi raames jagatav riigiabi võib tekitada suure kiusatuse lõigata sealt ka endale üks pikem vorstijupp. Vaat see, et riigiabi jagamine oleks kooskõlas maksumaksja huvidega, on tõepoolest riigikontrolli teema.

Arvamus on ilmunud Sharpminderi blogis.

Anu Toots, politoloog

Raul Malmstein, sotsioloog