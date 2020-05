Kuidas koduaed lastele meelispaigaks muuta

Uuringud on näidanud, et lapsed, kes veedavad rohkem aega väljas, on palju õnnelikumad ja rahulikumad. Õues viibimine võib parandada isegi lühiajalist mälu, keskendumisvõimet ja mitmeid teisi kasulikke oskusi. Järgnevalt on välja toodud kümme lõbusat ja lihtsat viisi, kuidas meelitada erinevas vanuses lapsi ekraanist eemale aeda mängima.

Alla 2-aasta vanused lapsed

Alla 2-aastased lapsed alles õpivad, kuidas suhelda ümbritseva maailmaga. Selleks, et neid õues lõbustada, looge oma tagaaiast mänguala, mis võimaldab neil kogeda mitmesuguseid helisid ja tekstuure. Siin on mõned tagaaias olevate väikelaste eakohased tegevused:

Liivakastis mängimine

Liivas mängimine on pisikeste laste arengus suur abimees. Liivas kaevamine, ämbrite täitmine, liiva valamine ja lükkamine arendavad lapse lihaseid, aga ka käe ja silma koordinatsiooni.

Beebikiiged

Eriti armastavad veidike vanemad väikelapsed korduvaid liigutusi, nagu näiteks kiikumine või libisemine. Riputage kiik kindlasse kohta, kas puu või puidust veranda külge, kontrollige enne kiige seadmist puidu tugevust.

Ronimiseks rehvid

Kindlasti olete märganud, et enamus mänguväljakud on täis suuri rehve, mis on üle värvitud. Need lõbusad ja erksavärvilised rehvid pakuvad hõlpsasti ligipääsetavat funktsiooni, mis võimaldab teie lapsel kõndima õppides end üles tõmmata. See on üks odavamaid ideid, kuidas luua äge mänguala hoovi oma pisikesele.

Lapsed vanuses 3-5

3–5 aastastel lastel hakkab oma mõttemaailm kujunema ning, selles vanuses hakkavad nad teesklema, et on võimelised ehitama konstruktsioone klotside ja muude materjalide abil. Seda silmas pidades jagame teiega jagame teiega mänguala ideid, mis lasevad teie lapsel oma kujutlusvõimet ideaalselt ära kasutada:

Mängumaja

Andke oma suure kujutlusvõimega pisikestele koht, tema mõtted ellu viia. Ehitage koos pisem mängumaja ning las ta dekoreerib selle enda stiili järgi. Kui päris maja te ehitada ei soovi, võite sellele loominguliselt läheneda ja ehitada suveperioodiks lapsele okstest onn, mida ta saab sarnaselt mängumajale kasutada.

Tagaaia kämping

Mõnus telkla tagaaias on suurepärane viis oma lastele tutvustada telkimise mõnusid. Kõigepealt leidke oma telgi jaoks õuelt tasane ja pehme koht. Seejärel veenduge, et seal poleks ebameeldivad juuri ja kivisid. Lõpuks püstitage oma telk, võimalusel ehitage ka oma aegda lõkkeplats, et täielikku kämpingu tunnet saavutada.

Batuut

Lapsed jumaldavad batuutide peal hüppamist ja trikkide tegemist. Samuti on batuut heaks kohaks, kus luua oma imepärane fantaasiamaailm koos tekkide, patjade ja hunniku mänguasjadega. Suure valiku erinevas suuruses batuute leiate Kaup24 veebilehelt.

6-aastased ja vanemad lapsed

Vanemad lapsed mõistavad ümbritsevat maailma juba rohkem ning mängivad formaalseid mänge. Nad on palju paremini koordineeritud, mis muudab füüsilise tegevuse nende jaoks hõlpsamaks. Siin on mõned ideed tagaaias asuva mänguväljaku kohta, et hoida oma vanemaid lapsi aastaringselt aktiivsena:

Mänguväljak

Pärast 6. eluaastat on lapsed palju paremini valmis proovima kätt kõrgemates kohtades. Võite proovida luua oma hoovist tore mänguväljak koos liumäe ja kiikedega. Või võite endale samasuguse mänguväljaku komplekti poest tellida. Kindlasti on oluline kontrollida mänguväljakut regulaarselt, et poleks roostet ega muid ohtusid, millest teie lapsed võivad end vigastada.

Ronimissein

Ronimisseinad on vanematele lastele lõbus viis ülakeha tugevuse suurendamiseks ja liigse auru välja laskmiseks. Võite osta eelvalmis seina või hoopiski selle ise ehitada, kuid pakkuge lastele kindlasti turvalist pinda. Pinnad peaksid olema siledad ja igasugustest komistamise ohtudest vabad.

6 – 13 aastased

Puidust onn

Kui teie õuel on suur tugev puu, siis miks mitte anda oma lastele uskumatu koht, kus oma lapsepõlve mälestusi koguda. Puidust onn on klassikaline, lõbus viis julgustada lapsi välja minema ja loodust nautima otse oma sisehoovis.

Tagaaia spordiväljak

Tagaaias asuv spordiväljak annab teie spordimõtetega lastele lõbusa koha oma oskuste lihvimiseks. Mõelge erinevatele spordialadele, mida saaksite kerge vaevaga enda hoovi tuua – jalgpall, korvpall, tennis või hoopiski midagi muud? Lisage spordiväljaku juurde istumiskohad ja vajalik valgustus, et teie lapsed saaksid ka hämaras rõõmu mängimisest tunda.

Võrkkiik

Võrkkiik on imeline koht puhkepauside tegemiseks. Kiik on hea võimalus lamamiseks, raamatu lugemiseks ja isegi magamiseks. Suure valiku imeliste hindadega võrkkiikesid leiate siit.

Teie laps saab vajaliku privaatsuse, kuna kiik moodustab tema ümber justkui kookoni, mis on vahvaks võimaluseks pugeda peitu veidike jahedama tuule eest.

Kui teil kodus pole kahte puud, kuhu vahele võrkkiik panna, tuleb appi võrkkiige alus, millega on mugav panna kiik sinna kuhu te ise soovite.