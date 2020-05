Nädalaga lisandus Läänemaale 12 töötut

Eilse seisuga oli töötukassas töötuna arvel 49 741 inimest. Läänemaal on registreeritud töötute arv 718, mida on 12 võrra rohkem kui nädal varem.

Läänemaal on töötuse määr 8%, mida on pisut rohkem Eesti keskmisest, mis on 7,7%.

Möödunud nädalal registreeriti üle Eesti kokku 2052 uut töötut. Kuivõrd töösuhteid lõpetatakse enam kalendrikuu lõppedes, siis reeglina kuu alguseti töötuna registreerimise aktiivsus ka suureneb. Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 39% olid oma viimaselt töökohalt koondatud.

Registreeritud töötuse määr oli pühapäevase seisuga kõrgeim Ida-Virumaal 13,1% ja madalaim Hiiumaal 4,7%. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.

Alates eriolukorra väljakuulutamisest (13.03.2020) on registreeritud töötute arv suurenenud 13 027 inimese ehk ligikaudu 35% võrra.

Töötasu hüvitist on hommikuse seisuga määratud Läänemaal 179 ettevõtte 1287 töötajale kokku veidi vähem kui 1,5 miljoni euro eest. Üle Eesti on hüvitist saanud 12 978 asutuse 104 931 töötajat. 85 622 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 19 309 inimest on saanud hüvitist kahe kuu eest, see on ka maksimaalne periood, mida tööandja saab taotleda. Määratud hüvitiste kogukulu on 114 208 697 eurot.