Panga pood müüb koroona pärast kaupa ettetellimisel

Panga küla pood sulges uksed, kaupa saab osta ettetellimisel või õueukse taha tellides.

Panga poepidaja Jekaterina Sergejenkova ütles Lääne Elule, et sai laupäeval teada, et külas elab üks koroonaviirusega nakatunud inimene. Panga pood tegutses siiani tavapäraselt.

„Esmaspäevast ma enam kedagi poodi ei lase, kaup tuleb ette tellida või müün ka nii, et inimene tuleb ukse taha ja ütleb, mida soovib,” ütles Sergejenkova.

Tasuda saab ülekandega, viipemaksega või sularahas. Sergejenkova ütles, et on ühe ostja kaotanud, sest inimene ei tahtnud uue korralduse järgi osta, aga mitu tellimust on juba tehtud.

Sergejenkova ütles, et kardab viirust. „Meil on väike küla, kõik suhtlevad oma vahel. Kardan oma vanemate pärast, kes on üle kuuekümne, ja lapse pärast,” ütles Sergejenkova.

Panga pood töötab ettetellimisel vähemalt kaks nädalat. Läänemaalt on koroonaviiruse diagnoosi saanud viis inimest. Neist viimase kohta tuli teade laupäeval, mil terviseamet teatas 30ndates eluaastates mehest.