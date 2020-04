Galerii: Haapsalu huvikeskus jagas noortele maske

Haapsalu noorte huvikeskus jagas täna noortele puuvillasest kangast õmmeldud maske.

Täna jagatud maskid valmistasid eile noortekeskuse töötad, samal ajal olid valmimas ka juba uued maskid. Kõik maskides kasutatav – kangas, niit ja kumm – on taaskasutatavast materjalist. „Uut ei ole me midagi ostnud,” ütles noorsootöötaja Katrin Nuuter.

Esimese 30 maski valmistamiseks kulus eile viis ja pool tundi. Maske on kolmes erinevas suuruses, sest erinevas vanuses noorted vajavad erinevas suuruses maske.

Nuuter lisas, et nende eesmärk on teha seesugused maskid, millega noored ka käia tahavad, mitte ei jäta riiulile vedelema. Maskid on erineva mustriga riidest ning nendel on väike kassikuju peal. Kui maski saanud noor kassikujukesega maski ei taha, saab ta selle kerge vaevaga ka küljest lõigata.

Nuuter oli kindel, et kõik maskid saavad ka jagatud, osad noored olid eile lubanud maskidele järele tulla. Ja kui Haapsalu noored neid nii palju ei taha, siis oli maske valmistamas ka Taebla noortekeskuse tegevusjuht Karmen Aavik, kes lubas maske jagada ka Taeblas.

Siis saabusid kaks esimest poissi maskide järgi. Maske jagasid noorsootöötajad läbi akna. „Kus te infot saite, et siin maske jagatakse?” uuris Nuuter. „Ema ütles, et tuleksime,” vastasid poisid.

Idee, maske teha, tuli Nuuteril juba ammu, samuti kutsub alatus Teeme ära inimesi maske valmistama.

Maskiga koos saavad noored ka juhise, kuidas maski hooldada. Sellel on kirjas, et pärast iga kasutuskorda tuleb mask läbipesta 60-90kraadi juures, lasta sellel ärakuivada ning triikida maksimaalsel kuumusel. Pärast pesemist muutub ka mask pehmemaks.

Huvikeskus jagab maske ka homme.

Malle-Liisa Raigla fotod