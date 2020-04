Haapsalus on sissesõidutestimisel koroonaproov võetud 105 inimeselt

Möödunud nädala reedel algas Haapsalus sissesõidukoroonaproovide võtmine, kus proov võeti inimeselt kultuurimaja taga parklas otse autost.

Tänaseks on nelja korraga proovi andnud kokku 105 inimest, neist kolmapäeval 33, esimesel testimispäeval andis proovi 50 inimest.

Järgmine testimine on Haapsalus reedel alates kella 11 Qvalitase tervisebussi juures.

Kokku on Läänemaal koroonaproov võetud 589 inimesel. Viirus on tuvastatud neljal – vähemalt kaks neist on tervenenud ja teised kaks ei ela alaliselt Läänemaal, vaid siin on nende rahvastikuregistri järgne elukoht. Kõik positiivse testitulemuse saanud on mehed.

Kokku on Eestis viirus diagnoositud 1559 inimesel, teste on tehtud 43 637. Eilse seisuga oli viiruse tagajärjel surnud 44 inimest, haiglaravi vajas 114 inimest, neist seitse oli juhitaval hingamisel. Haiglast on väljakirjutatud 184 inimest.