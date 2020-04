Haapsalu kultuurikeskus värvub õhtuti roheliseks

Neljapäeva õhtust värvub Haapsalu kultuurikeskuse hoone pimeduse saabudes roheliseks, et avaldada tänu ja toetust koroonaviirusega võitlevatele meedikutele.

„Näitamaks üles austust ja toetust kõigile, kes praeguses keerulises olukorras oma panuse annavad ning kelle elusid on koroonaviirus mõjutanud, valgustame alates tänasest igal õhtul meie maja rohelise, lootuse värvi valgusega,” teatas Haapsalu kultuurikeskus oma Facebooki leheküljel.

Tegu on põhjamaade kultuuriasutuste ühisalgatusega, mille idee autor on Tampere Talo tegevjuht Paulina Ahokas. Üleskutsega on liitunud mitmed põhjamaade kultuuriasutused. Üleskutsega on Eestis liitunud Estonia, Vanemuine ja Ugala, maakondade kultuurikeskused, kinod ja muud asutused.