Lääne Elu paberleht neljapäeval, 16. aprillil

Suvitushooaeg tõstab koroonariski

Kui Haapsalu linnapea Urmas Suklese ja Läänemaa haigla peaarsti Tõnis Siiri hinnangul võivad kuurortlinna saabuvad puhkajad tõsta koroonaviiruse leviku riski, siis terviseamet siseturismis ohtu ei näe.

Paralepa metsa kerkib seikluspark

Paralepas käib ehitustöö, plaanide järgi on seal juuniks kolme täiskasvanutele mõeldud ja ühe lasterajaga seikluspark.

„Meil on tähtaeg 1. juuni – see on see hetk, kui kasutusload on olemas,” ütles seikluspargi üks rajajatest Olavi Klooster.

E-poed laienesid Läänemaale

Esmaspäevast on võimalik veebis kaupa tellida Coopi ja teisipäevast Maxima kauplustest.