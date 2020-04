Kuidas desinfitseerida nutitelefoni?

Erinevate hinnangute kohaselt võtavad inimesed oma telefoni iga päev kätte keskmiselt 30-40 korda ja uuringute järgi võib telefoni hooldamata jätmine teha sellest ühe bakterirohkema asja, mis meil on. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma annab mõned olulisemad soovitused, kuidas telefoni korralikult puhastada.

„Telefonid on tänaseks lahutamatu osa meie kõigi elust ja selle hooldamise teeb eriti oluliseks asjaolu, et me kasutame seda paljudes kohtades, mis ei tohiks bakteritega kokku puutuda. Me hoiame seda söögilaual, tõstame kõneks näo juurde ja ei ole vähelevinud, et telefoni kasutatakse ka tualetis. Seetõttu tuleks seda hoolikalt puhastada, et eri keskkondadest pärit mustus meie söögilauale või näole ei satuks,“ rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Tema sõnul tuleks telefoni puhastada praegusel ajal vähemalt paar korda nädalas, kuid mõistagi sõltub puhastamise tihedus ka sellest, kui hästi kasutaja muid hügieeninõudeid järgib ja mida telefoniga teeb. Kindlasti on väga oluline ka lihtsalt käte tihe pesemine. Üldiselt tuleks järgida järgmisi abinõusid:

Enne telefoni puhastamise alustamist lülita see välja, eemalda kaaned või muud ümbrised ja ühenda telefon lahti laadimisjuhtmest või muudest aksessuaaridest.

Kasuta esmaseks puhastuseks mikrofiibrist lapikest ja pühi sellega põhjalikult üle telefoni välispinnad. Ära unusta telefoni külgi ja nuppe, mida telefoni puhul samuti palju vajutatakse.

Seejärel võib telefoni puhastada mõne desinfitseerimislapiga, näiteks alkoholipõhise desinfitseerimisvahendiga, mille alkoholisisaldus on üle 70%. Taaskord tuleks vahendiga niisutatud lapiga käia üle kõik telefoni pinnad.

Oluline on meeles pidada, et telefoni peale ei tohiks otse piserdada mõnda puhastusvahendit, vaid niisutada vahendiga lapp ning seejärel puhastada telefoni.

„Lisaks tasub meeles pidada, et antud soovitusi võib julgelt kasutada ka teiste nutiseadmete puhul, mida igapäevaselt palju kasutame. Näiteks nutikellad, tahvelarvutid, telekapuldid ja muu taoline,“ lisas Aasma.

Mõistagi ei piisa hea hügieeni tagamiseks vaid telefoni puhastamisest ja selliseid asju tuleb alati teha osana terviklikust süsteemist. Sellele vaatamata on oluline meeles pidada ka nende seadmete puhastamist, mis teinekord ununema kipuvad.