Valitsus otsustas viia Eestis läbi rahvastikupõhise testimise

Valitsus nõustus neljapäeval sotsiaalminister Tanel Kiige ettepanekuga viia Eestis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks läbi rahvastikupõhine testimine koos sero-epidemioloogilise uuringuga.

„Rahvastikupõhine testimine annaks meile olulist infot selle kohta, kui paljud inimesed on Eestis juba COVID-19 haigust põdenud ja on tähtis edasiste eriolukorra piirangute võimaluste hindamisel,“ ütles peaminister Jüri Ratas pressiesindaja vahendusel. „Uuringu ja testimise eeldus on ekspertide analüüsid selle kohta, millised testid on praegu kõige täpsemad ja mil viisil on neid kõige parem läbi viia.“

„Sotsiaalministeerium esitab koostöös terviseameti ja COVID-19 teadusnõukojaga ettepaneku, milline oleks sero-epidemioloogiliseks uuringuks ja rahvastikupõhiseks testimiseks sobiv antikehasid määrav test. Peamised märksõnad on siin kvaliteet, usaldusväärsus ja tõenduspõhisus. Erinevate seroloogiliste testide valideerimisega tegelevad praegu teaduslaborid Euroopas ja terves maailmas,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Valitsuse seisukoha järgi tuleks uuring korraldada esmalt Saaremaal ning sealsetest tulemustest lähtuvalt saaks seejärel testimise läbi viia ka mujal Eestis. Saaremaa pilootprojekti tegevuskava ja esialgset eelarvet hakkab valitsuskomisjon arutama järgmisel teisipäeval, 14. aprillil.