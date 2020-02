TÜ raamatukogus avatakse Epp-Maria Kokamäe maalinäitus

Esmaspäeval avatakse Tartu Ülikooli raamatukogu näituste saalis Epp-Maria Kokamäe maalide näitus “Läbi aastate”.

Maalinäitus “Läbi aastate” on jätk Epp-Maria Kokamäe juubelinäitusele, mida sai vaadata eelmisel aastal tema galeriis Haapsalus. Kunstniku loomingut on tugevalt mõjutanud kodupaiga maastikud Liivi lahe ääres ning mere valguspeegeldused. Tema töödes on piiritut austust ja alandlikkust ilu ees, mis meie maastikes ja inimestes ikka veel alles on – kui seda vaid märgata osatakse.

“Minu maalide läbivateks teemadeks on inglid ja karge põhjamaine loodus,” rääkis Epp-Maria Kokamägi. “Samuti on valgusel eriline tähendus. Valgus on Loojast enesest lähtuv hiilgus ja sära, mille olen maalidele püüdnud, selles on nii puhtust, ülevust kui salapära. Valguses puudub nii pimedus kui kurjus.”

Lisaks hiljutisele loomingule saab Tartu näitusel näha ka kunstniku kooliaegseid maale, millega algas tema kunstnikutee Lepo Miko juhendamisel.

“Olin üllatunud, kui kuulsin, et Epp-Maria Kokamäe isikunäitust pole Tartus kaua olnud,” sõnas TÜ raamatukogu direktor Krista Aru. “Kuna meil on raamatukogus näituste saal, kus saab ideaalselt ka suuri maale eksponeerida, siis otsustasime tema emotsionaalselt tundlikud ja värviküllased pildid tartlastele lähemale tuua. Epp-Maria oli meie ettepanekuga nõus, ta tuleb ise näitust üles panema ja on kohal ka näituse avamisel.”

Epp-Maria Kokamäe näitus avatakse täna kell 15 ning seda saab TÜ raamatukogus vaadata 15. märtsini.