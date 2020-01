Politsei tuvastas läinud nädalal kolm narkojoobes sõidukijuhti

Läinud nädalal registreeriti Haapsalu politseijaoskonnas 23 väärtegu, millest 17 olid liiklusalased väärteod. „Nende puhul tooksin välja, et kolmel korral tuvastasime kolm narkojoobe tunnustega sõidukijuhti ning kaks alkoholi piirnormi ületanud sõidukijuhti,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits.

Läinud nädalal sai Haapsalu politsei teateid viiest kuriteost, neist ühe puhul oli tegu kelmusega, kus üks Haapsalu linna elanik tellis interneti vahendusel endale kaupa, mis pärast ostu sooritamist temani ei jõudnud ega tagasi saanud ka oma raha. „Juhin siinkohal tähelepanu sellele, et internetist kauba tellimisel tuleb olla väga tähelepanelik ja enne ostu sooritamist tuleb kontrollida, kas müüja on ikka usaldusväärne,” ütles Palmits.

15. jaanuaril juhtus traagiline liiklusõnnetus Lääne-Nigula vallas Jaakna külas, kus hukkus 27-aastane mees. Palmits tuletab meelde, et päevavalgust on endiselt vähe, ilmad on vihmased ning teedel võib nähtavus olla kehv. Liiklejailt eeldavad taolised olud täit tähelepanu ja sobiliku sõidustiili valimist, et vajadusel liikluses toimuvale aegsasti reageerida.

16. jaanuaril sai politsei teate, et jaanuari kuus täpselt tuvastamata ajal on ebaseaduslikult valdaja tahte vastaselt välisukse lahti murdmise teel sisse tungitud Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Sutlepa külas ühte elamusse. Esialgsetel andmetel sissetungija endaga midagi kaasa ei viinud.

17. ja 18. jaanuaril kontrollis politsei Läänemaal sõidukijuhtide kainust. Kahe päeva jooksul kontrolliti kokku 332 sõidukijuhti ja tuvastati kaheksa rikkumist. „Tabasime kaks alkoholi tarvitanud sõidukijuhti ja kaks narkojoobe tunnustega sõidukijuhti,” ütles Palmits.