Märjamaa volikogu algatas vallavanemale umbusalduse avaldamise

Märjamaa vallavolikogu 11. jaanuari istungil algatati vallavanema Merilin Suurna umbusaldamine, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Põhjuseks asjaolu, et Suurna on kaotanud volikogu enamuse usalduse, sest ei täitnud eelmisel volikogu istungil talle tehtud ettepanekut Märjamaa gümnaasiumi ametist tagasi kutsutud direktor Kalle Uusmaa kooli juhi kohale ennistada. Ühtlasi leidis Suurna oma vastuses volikogule, et volikogu on kahjustanud nii tema kui ka terve valla mainet.

„Sellise käitumisega on vallavanem kahjustanud Märjamaa vallavõimu mainet ja kaotanud usalduse Märjamaa vallavolikogu silmis ning ei ole vääriline Märjamaa vallavanemana jätkama,” luges vallavolinik Villu Karu ette.

Avaldusele oli ettelugemise ajaks alla kirjutanud 12 volikogu liiget. Istungi jooksul lisandus veel üks allkiri.

Istungi lõpus luges volikogu esimees Urmas Kristal ette kirja, milles 13 volikogu liiget teevad ettepaneku korraldada järgmine erakorraline istung 16. jaanuaril. Päevakorra esimene punkt on vallavanemale umbusalduse avaldamine.