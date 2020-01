Riik seadis parvlaevadel heinaveole karmid tingimused

Veeteede amet karmistas parvlaevadel heinarullide vedamise nõudeid, mis muudab tootmise niigi ebavõrdses seisus Saaremaa põllumajanduse jaoks veelgi kulukamaks. Läänemaalt on Saaremaale heina aastaid veetud, nüüd uute nõuete tõttu saarlased enam seda osta ei taha, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik ütles, et kui varem piisas sellest, et heinarullid olid parvlaeval kaetud võrguga, siis alates sügisest peavad rullid olema kaetud koormakattega. Uus nõue tähendab Kaasiku sõnul, et koormasse mahub vähem rulle ja näiteks 1000 rulli toomiseks mandrilt tuleb nüüd 25 reisi asemel teha 35 reisi, mis tooks 2000 eurot lisakulu. Sellise nõude kohaldamine muudab heinaveo tunduvalt kallimaks ja seab Saaremaa ettevõtjad jällegi ebavõrdsesse olukorda, osutas Kaasik.

Veeteede ameti laevade järelevalve osakonna juhataja Kristjan Truu ütles, et heina merevedu peab toimuma vastavalt rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo koodeksile (IMDG koodeks). Koodeksi järgi loetakse heinarulle kergestisüttivaks kaubaks, mis võib niiskena ka ise süttida. Seetõttu peavad heinarullid parvlaeval olema kinnises treileris. Veeteede amet juuksekarva siiski lõhki ei aja, vaid teeb Saaremaa põllumeestele möönduse. „Meie kinnist treilerit ei nõua, meie nõuame, et ta oleks kaetud,” lausus Truu.

Läänemaal asuva Hiie-Tõnise talu peremees Kuuno Anijärv, kes on mitmel aastal oma traktoriga Matsalust Saaremaale heina toonud, ütles, et koorma katmise nõude tõttu saarlased enam eriti heina osta ei taha.

„See vedu läheb nii kalliks, et on mõttetu, meil on hea riik, kes neid seadusi teeb,” sõnas Anijärv.