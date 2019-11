Läänemaa juurtega noormees astus maailma mainekaimasse ülikooli

Ligi 100 Nobeli preemia laureaati, enam kui 40 astronauti ja ärigeeniused, kes on ehitanud üles kahe triljoni dollarilise kogukäibega ettevõtted – kõigil neil ilutsevad eluloos õpingud maailma mainekaimas ülikoolis Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sama peatükki alustasid nüüd kaks nutikat eestlast ülikoolilinnast Tartust – Richard Luhtaru ja Läänemaa juurtega Toomas Tennisberg, kirjutab Eesti Ekspress.

1861. aastal asutatud tippülikool USAs, Cambridge’is tõmbab ligi helgemaid päid kõikjalt maailmast. „Muidu justkui ülikool nagu iga teine. Aga kui kõnnin ringi ja näen vilkuvaid silte kirjaga „Danger. Laser in use when sign is flashing“, siis jääb mulje, et siin tehakse väga tõsist tippteadust,“ ütleb Tennisberg. Eriliseks teeb elu MITs seegi, et iga päev käivad ülikoolist läbi turistide hordid, klõpsides tuhandeid pilte.

Tennisberg osaleb kursusel, kus käivad kõnelemas oma valdkonna tipptegijad (ja tudengitele pakutakse tasuta õhtusööki). Paar nädalat tagasi toimus vestlusring Ron Rivestiga, kes on üks krüptograafia maailmanimi.

Luhtaru ja Tennisberg ütlevad, et nad viibivad väga motiveeritud inimeste seltskonnas, kes tahavad reaalselt õppida ja elus midagi korda saata, maailma muuta. Teisiti see ei saakski olla, arvestades, et kool võtab vastu vaid umbes kuus protsenti soovijatest. Väljastpoolt Ameerikat on sõel veel tihedam: tänavu pürgis MITsse 4327 välis­tudengit, uks avanes 134-le. Selle kolme protsendi hulgas on ka Luht­aru ja Tennisberg.