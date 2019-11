Draamaringi lapsed said festivalil peaauhinna

Haapsalu huvikeskuse draamaring sai nädalavahetusel teatrifestivalil Väike Lava peapreemia ja mitu eripreemiat.

Eripreemiaga tulid koju draamaringi lapsed Tõru Kannimäe ja Uku Suislep.

Žürii koosseisus Tambet Tuisk, Heino Seljamaa, Jüri Tiidus ja Greeta Võsu kiitsid Kannimäe selget diktsiooni ja Uku Suislepa oskust mänguda väiksed rolle suureks. Draamaringi juhendaja Anne Suislepa sõnul oli žürii nende lavastusest vaimustuses. „Ütlesid, et oli nagu päristeater,” ütles Anne Suislep.

Samuti said draamaringi juhendajad Anne Suislep ja Triin Reemann lavastajapreemia.

Lavastus „Telefonilood” räägib mööda ilma ringirändavast isast, kes telefoniteel jutustab lastele muinasjutte, mida oma reisidel näeb. „Muidugi lõpuks saab isa ikkagi aru, et kõige suurem armastuse jõud on see, kui saad neid lugusid laste voodikõrval rääkida, mitte läbi telefoni. Ja siis tuleb ja jääb koju,” ütles Anne Suislep.

Draamaringis käib seitse last. Lavastuses on neil kõigil mitu rolli. Koos on draamaringi lapsed käinud neli aastat.

Festivalist Väike Lava võtsid nad osa esimest korda. Kokku osales festivalil 15 truppi.

Sama lavastusega sai draamaring ka esikoha vabariiklikul kooliteatrite festivalil.