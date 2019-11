Läänemaa aasta isa on Ülo Loorens

Tänavu sai aasta isa tiitli Linnamäel elav Ülo Loorens. Ülo esitas kandidaadiks tema minia Gerli Loorens.

Konkurentsitihedast valikusõelast 11 kandidaadi seast võitjana väljunud Ülo on elupõline Linnamäe elanik, kõik tema neli last on jätkanud traditsiooni ja elavad oma peredega Linnamäel. Ta on olnud abiks nõu ja jõuga oma poegade kodude rajamisel.

Gerli iseloomustab oma äia kui alati otsekohest, optimistlikku, õiglast ja heatahtlikku inimest ning seda olenemata olukorrast või inimestest tema ümber. „Ülo abistab alati inimesi, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Ta on ka väga laia silmaringiga ja töökas mees, kes veedab suurema osa oma vabast ajast lugedes ning eriti huvitab teda ajalugu,” lisas Gerli.

Läänemaa aasta isal on neli poega: Janek Loorens (41), Indrek Loorens (40), Renek Loorens (37) ja Villu Loorens (30).

Ülo abielu koos Milvi Loorensiga on kestnud 42 aastat. Lisaks neljale poejale on neil ka kümme lapselast. Isana on Ülo olnud poegadele oma töökusega suureks eeskujuks ja kasvatanud neist samuti töökad oma eludega hästi toime tulevad pereisad.

Isa ja poegade peresidemed on väga tihedad, poegade pered on pea igapäevased külalised vanemate juures. Tähtpäevad veedetakse koos.

Lapselapsed ütlevad oma vanaisa kohta, et papa on magusasõber, kes ostab ka lapselastele alati midagi head. Ta on alati rõõmus ja teeb lapselastele palju nalju. Hoolitseva vanaisana toob ta näiteks lapselapsi lasteaiast lõunast koju, viib neid matkadele ja väljasõitudele, tunnustab alati nende saavutuste eest ning motiveerib neid tööd tegema.

Linnamäe kolhoosis teenis Ülo leiba peaagronoomina. Alates taasiseseisvumisest sai temast Linnamäe kogukonna juht, aastatel 1991-2005 oli Ülo Oru vallavanem. Tema vallavanema tegutsemise aega jäid murrangulised ja keerulised 90ndad, mis ei takistanud teotahtelisel mehel uue koolimaja ehitust juhtida.

Ülole on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk. Tubli isa ja vanaisa osaleb alati vabatahtlikuna kogukonna talgutel.

Sihtasutus Läänemaa tunnustab Läänemaa aasta isa 28. novembril toimuval tunnustusüritusel.