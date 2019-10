Lääne-Nigula vald võitis vaidluse Niibi turbaraba pärast

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas Lääne-Nigula valla kaebuse OÜ Kekkilä algatatud vaidluses.

Riigikohtu sõnul leidis vald põhjendatult, et enne kaevandamisloa kooskõlastamist on vaja keskkonnamõjude kohta teavet juurde koguda.

Riigikohtusse jõudnud haldusasjas on OÜ-l Kekkilä luba kaevandada turvast Lääne-Nigula vallas. Osaühing soovib kaevandamisala laiendada ning esitas selleks Keskkonnaametile taotluse. Keskkonnaamet valmistas ette kaevandusloa eelnõu, ent Lääne-Nigula vald ei nõustunud luba kooskõlastama. Vald leidis, et ei saa kaevandamisloa andmisega nõustuda enne, kui on tehtud põhjalik uuring selle kohta, mis põhjustab kaevandamisala lähistel asuva Salajõe küla kaevuvee halba kvaliteeti. Varasemad kaevandamisloa menetluses tehtud uuringud näitasid, et kaevandamine on üks paljudest teguritest, mis kaevuvett mõjutavad.

OÜ Kekkilä esitas halduskohtule kaebuse, milles palus kaevandamisloa kooskõlastamata jätmine tunnistada õigusvastaseks ja kohustada valda kooskõlastamise üle uuesti otsustama. Halduskohus leidis, et valla otsus mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega oli põhjendatud. Erinevalt halduskohtust rahuldas ringkonnakohus kaebuse ja kohustas valda kooskõlastamise üle uuesti otsustama. Lääne-Nigula vald esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jättis jõusse valla ning halduskohtu otsused. Riigikohtu sõnul leidis vald põhjendatult, et enne kaevandamisloa kooskõlastamist on vaja koguda teavet selle kohta, kuidas saaks kehva kaevuvee probleemi lahendada. Riigikohus selgitas, et kohalik omavalitsus peab kaevandamisloa kooskõlastamise üle otsustades lähtuma omavalitsuse ja kogukonna huvidest, mille hulka kuulub ka kvaliteetse joogivee kättesaadavus.

Seega selgitas Riigikohus tänases otsuses, et keskkonda mõjutavate tegevuste (sh turba kaevandamise) üle otsustamisel tuleb selgitada välja nende mõju ulatus ning lahendused võimalikele probleemidele. Ehkki kaevandamise mõju kaevuvee kvaliteedile ei pruugi olla eraldivõetuna oluline, võib see muutuda oluliseks keskkonnaseisundi haavatavuse tõttu või kombineerituna teiste mõjutustega (sh põllumajanduse ja maastiku iseärasustega).

Riigikohus märkis lisaks, et kuna Lääne-Nigula vald asus juba enne kaevandusloa kooskõlastamata jätmist valmistama ette taotlust uuringute toetamiseks, ei saa pidada põhjendatuks OÜ Kekkilä väidet, et kaevandamisloa kooskõlastamata jätmine oli ebaproportsionaalne. Kavandades kaevandamist nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas, pidi OÜ Kekkilä leppima sellega, et keskkonnaprobleemide lahendamiseks vajalike uuringute tõttu võib kaevandamisloa saamine võtta rohkem aega.