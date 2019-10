Põõsaspea neemel vaatlesid ornitoloogiahuvilised arktilisi veelinde

Põõsaspea neem on Eesti mandriosa loodepoolseim punkt. Alates 2004. aastast teevad ornitoloogid seal iga viie aasta tagant arktiliste veelindude seiret. Tänavune rändeloendus algas juba juuli alguses ja kestab novembrini, vahendas „Aktuaalne kaamera”.

„Siia koondub Põhja-Venemaa tohutul tundra- ja taigaalal pesitsevate veelindude ränne, eriti sügisel. See ala, kust nad siia koonduvad rändel, on ülejäänud Euroopa suurune. See on üle saja korra suurem kui Eesti ja selle teeb unikaalseks, et siin saab neid kokku lugeda, kui palju neid seal on, kuidas neil pesitsusedukus on olnud ja nii edasi,” rääkis arktiliste veelindude rändeloenduse projektijuht Margus Ellermaa.