Haapsalu spaad kutsuvad pühapäeval inimesed jalutuskäigule

Sel nädalavahetusel tähistatakse üle maailma World Wellness Weekendi, mille puhul kutsuvad ka Haapsalus asuvad spaad inimesi liikuma.

Sel nädalavahetusel on tasuta treeninguid ja aktiivseid tegevusi enam kui sajas riigis ning 2000 paigas. Eesti Spaaliidu tegevjuhi Aire Tofferi sõnul võtavad Eesti spaad rahvusvahelisest heaolu nädalavahetusest osa esimest korda.

Haapsalus on tasuta World Wellness üritused Laine spaa ja Fra Mare Thalasso Spa juures pühapäeval, 22. septembril kell 13.00

Spaahotell Laine kutsub inimesi juhendaja saatel reipale rännakule Haapsalus. Enne umbes kahe kilomeetri pikkusele kõnnile minekut on soojendus ja pärast venitus. Tugeva vihmasaju korral on reibas kõnd asendatud võimlemisega.

Ka Fra Mare Thalasso Spa juurest viib juhendaja inimesed kõndima – sedapuhku kepikõnnile Paralepa metsa. Kepikõnd on tavalisest kõnnist tõhusam ning mõjub hästi liigesehaiguste puhul, aitab vabaneda kaela- ja õlavaludest ja paneb istuva eluviisiga inimestel tööle kängu jäänud lihasgrupid.

Tofferi sõnul sündis otsus kampaaniast osa võtta Eesti spaaliidus väga lihtsalt. Ürituse sõnum „It feels great to be well!“ kannab endas mõtet millele ka kõik spaahotellid oma igapäevategevuses keskenduvad, pakkudes tervise parandamise ja haiguste ennetamise kõrval ka mitmesuguseid lõõgastus- ja heaoluteenuseid ning treenimisvõimalusi.

„Pühapäeval kell üks päeval on kõik oodatud liikuma,“ ütles Toffer. Pühapäeval kell 13 on Eesti spaades toimumas juhendajaga jalgsimatkad, joogatreeningud, rühmavõimlemised, minigolf kui ka palju muud. Osalema on oodatud nii noored kui ka vanad, nii üksi kui sõpruskondadega. Treeningud on sobilikud kõikidele. Lisaks pakuvad mitmed spaad osalejatele mitmesuguseid üllatusi ja kingitusi.

World Wellness Weekendi hakati Prantsusmaal ja Belgias korraldama 2017. A´aastal. Aasta hiljem laienes see 80 riiki ja tänavu septembris on osa võtvaid riike juba üle saja. Ürituse ametlikul kodulehel www.world-wellness-weekend.org on interaktiivne kaart kõigi registreeritud tasuta treeningute ja tegevuste ning nende ajakavaga.

Eesti Spaaliit on 1996. aastal asutatud kuurort- ja taastusravi ning heaoluteenuseid pakkuvaid hotelliettevõtteid ühendav tööandjate organisatsioon, kuhu kuulub 15 ettevõtet üle kogu Eesti.