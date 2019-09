ETV2 eetris näeb Matsalu loodusfilmide festivali parimaid filme

Eilsest homseni on kolmel järjestikusel õhtul ETV2 eetris Matsalu loodusfilmide festivali eelmiste aastate hitt-teosed.

Täna õhtul näeb Leedu, Eesti ja Saksamaa ühistööna valminud dokumentaalfilmi „Iidne mets”. Film räägib viimastest Leedu ürgmetsadest, kus ajal pole tähtsust ja kõik, mis elab, ei närbu ega vanane, vaid kasvab ühte igavikuga. Filmil puuduvad kommentaarid, ainsaks heliks on metsahääled.

Homme õhtul on eetris Saksamaa loodusfilm „Päikeselapsed –liblikad”, mis räägib sellest, miks liblikate elupaigad kaovad. Filmis vaadeldakse päikeselembeseid liblikaid lähemalt ja selgitatakse, miks on inimestele tähtis, et need haprad iludused kestma jääksid.

Eile õhtul nägid huvilised Norra loodusfilmitegija Asgeir Helgestad filmi „Maata kuninganna”. Helgestad kohtus teravmägedes jääkaruga 2013. aastal ning jälgis tema tegemisi neli aastat.

Kõik filmid algavad kell 20.

Matsalu loodusfilmide festival toimub 18. septembrist 22. septembrini.