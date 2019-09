Lääne Elu paberleht neljapäeval, 12. septembril

Uuemõisa saab kilomeetri jagu uusi keskküttetorusid

Uuemõisa keskküttetorustiku paigaldamine algas nädal aega tagasi. See on toonud kaasa tänavate sulgemist ja sooja- ning veekatkestusi. Erakordne on, et Haapsalu-Tallinna maantee alt tuli läbi puurida suur auk, sest trass jookseb sealt läbi. Uuendatakse 500 meetri pikkune trassijupp, kokku kaevavad töömehed maa sisse kilomeetri jagu torusid.

Kuus Läänemaa tuletõrjujat said elupäästja medali

Päev, mil Nõva vabatahtlik Janno Osa põlevast korterist inimese päästis, algas nagu iga teine. 6. aprilli hommikul sõitis päästeameti Haapsalu vanemoperatiivkorrapidaja Osa Nõva komandosse, kus ta käib igapäevatöö kõrvalt vabatahtlikuna valves. Edasi loe paberlehest.