Haapsalu pitsipäev algas raamatuesitlusega

Haapsalu pitsipäev Karja tänaval algas käsitööseltsi vanima liikme Linda Elgase raamatu „Linda rätid” esitlusega Haapsalu pitsikekuse vastas Mihkli pargis.

Raamatus on Elgase kootud rättide mustrid ja fotod.

Esimese paarikümne minutiga müüs Saara kirjastus sadakond trükisooja raamatut. Sama palju jagas autogramme 91aastane Elgas, kes istus aukohal, Haapsalu sall õlgadel.

„Olin allkirja andmise juba peaaegu ära unustanud,” ütles Elgas.

Käsitöömeister ise nägi oma raamatut trükituna veidi aega enne esitlust.

„Väga kena,” ütles ta. „Mustrid ja rätid on ikka korralikult näha.”

„Linda rättidel” on ka eellane – 18 aastat tagasi ilmusid samad mustrid raamatus „Haapsalu rätikud”. Päris kordustrükiks „Linda rätte” siiski pidada ei saa. See on palju uhkem ja sisukam.

„„Haapsalu rätikud” oli õhem ja mitte nii pidulik,” ütles „Linda rättide” toimetaja Anu Pink.

Kõik 20 rätti on raamatu jaoks uuesti kootud ja üles pildistatud. Mustrid on suuremad ja selgemad ning põhjalikumalt kirjeldatud, et ka vähem vilunud kuduja saaks aru.

„Meie jaoks on „Linda rätid” märgiline raamat,” ütles Saara kirjastuse juht Anneli Kenk.

Saara kirjastus on Haapsalu käsitöömeitrite raamatuid andnud välja ka varem. Tänavu möödus kümme aastat ajast, mil kirjastuselt ilmus esimene Haapsalu salliraamat. „Linda rätid” on sarjas neljas. Pingi sõnul ilmus „Linda rätid” Haapsalu käsitööseltsi algatusel. Just seltsi liikmed olid need, kes kudusid uuesti kõik 20 imeilusat rätikirja.

„Linda Elgas on naine, kes on Haapsalu räti kudunud tänsesse päeva,” ütles Pink.

Praegu on Haapsalu sallid ja rätid moes ja mitte ainult Eestis, aga see pole nii olnud kogu aeg.

„Elgas kudus ka siis, kui need moes ei olnud,” ütles Pink.

Raamatu kõige vanem rätikiri on pärit 1980. aastast.

Kõiki 20 rätikut oli käsitööhuvilistel võimalik ka näha – neid näitasid modellid, tasutaks mängis prantsuse muusika.

„Linda rätid” algab lausega: „Linda Elgas sündis Haapsalus Pariisi tänavas.”

„Iga Elgase rätt on nagu tükike peent Pariisi,” ütles Pink.

Elgase rätid on käinud ka Pariisi maailmanäitusel.

Praegu on Elgasel pooleli järjekordne Haapsalu sall.

„Kombineeritud muster. Harilik liblikas ja liblikas, kes on pannud tiivad kokku,” ütles Elgas.

Elgas osaleb ka igal aastal valge daami öökudumisel, mis algab kell kümme õhtul ja kestab, kuni kudujaid jätkub. Elgas on alati üks viimaseid lahkujaid. Tänavu lõpetas ta kudumise kella kahe ajal öösel.