Galerii: joogasõbrad peavad Haapsalus lõõmava päikese all festivali

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu piiskopilinnuses toimuva Haapsalu joogafestivali naerutas lahti India joogi Ananda Das.

Nagu aasta varemgi kostitas ilmataat joogaentusiaste ülimalt kuuma ilmaga. Festivali algust oodates võeti kohad sisse kahe hiiglasliku valge telgi all, et lõõmava päikese ees kaitset saada. Osa publikust aga ostles pea 30 kraadini ulatuvat lõõska trotsides. Piiskopilinnuse hoovile on püsti pandud kümneid müügikohti, kust saab osta pea kõike, mis mingitki nurka pidi idamaise filosoofia ja kultuuriga kokku ulatub – maitseainetest ja kristallidest kuni võimaluseni end Tai stiilis masseerida lasta.

Festivalipublik on sama kirev nagu ka müügitelkides pakutav. Joogaharrastajate riietuses on küll väga palju valget, kuid teist sama palju puhtaid ja kirkaid värve, sekka musta värvi fitness riietust.

Joogafestivalile iseloomulikult hõljub piiskopilinnuse hoovi kohal nii paks rahulolu ja kohaloleku tunne, et soovi korral võiks seda suisa hammustada.

Pärast festivali peakorraldaja Merit Raju tervitussõnu võttis publiku enda haardesse India joogaguru Ananda Das. Festival algas juba traditsiooniks saanud naerujoogaga.

„Lapsena polnud meil kellelgi vaja ettekäänet naermiseks. Me lihtsalt naersime. Täiskasvanuna aga oleme selle oskuse minetanud,“ nentis ta.

Loetud minutite pärast rõkkas kogu linnusehoov naerust. Tõsi mis tõsi – naerujooga on nii efektiivne, et ajab ümberringi naerma ka need, kes ise sellest suurest naeruringist osa ei võta.

Miks on naermine ja jooga tänapäeva inimesele kasulikud, räägib Ananda Das teisipäevases Lääne Elus.

Pühapäev, 28. juuli 2019

Haapsalu piiskopilinnuse hoov

9 Yin-Yang jooga Liisianne Kruusmägi

11 Akrojooga Ingmar Ploom ja Kristin Hansen

13 Love & Gratitude Flow Yin jooga Justin Michael Williams (USA)

15 Kundalini jooga Ananda Das (India)

Tervisetelk

11 Seleeni kasulikkus

12 D-vitamiin

14 Uuringutest Q10-ga

15 Liigeste tervise toetamine

Maagiatelk

10 Šamanistlik helidega tervendamine (rännak) / Shamanic sound healing (journey) – Whitedove (UK), Krista (EST), Kenia (RU)

14 Kuidas kasutada ja mängida tiibeti helikaussi (õpituba) / How to play singing bowl (workshop) – Whitedove (UK) ja Krista

Lasteprogramm

10 Õnneliku beebi saladused. Beebimassaaž. Maili Saarva

11 Lastejooga Kerli Kaldoja, Kadi Lass

12.15 Ema ja beebi jooga Aale-Triinu Sonn

13.30 Vestlusring doulaga. Teadlik ja toetatud sünnitus, aeg enne ja peale seda. Aale-

Triinu Sonn

14.45 Lapseootel jooga Aale-Triinu Sonn

Vihmasaal (Haapsalu spordihoone)

11 Meditation for people who can’t stop thinking meditatsioon algajatele Justin Michael Williams (USA)

13 Mis on tõeline jooga? Ananda Das (India)

15 Womb Yoga naistele Katri Ristal

Joogatuba (Haapsalu linna algkool)

11 Oma hingehääle leidmine Hedvig Hanson

13 Keset elu Peep Vain

15 Elustiiliettevõtlus: töö, mille valib süda Merit Raju

Fotod: Arvo Tarmula