Täna esineb Haapsalus USA lauljatar LP

Haapsalu piiskopilinnuses annab täna õhtul kontserdi Ameerika lauljatar LP ehk Laura Pergolizzi.

Itaalia juurtega lauljanna esines mullu suvel Alexela kontserdimajas täismajale. Haapsalu kontsert on osa tema värskeima albumi “Heart To Mouth” esitlustuurist.

Laura Pergolizzi tee tuntuseni on olnud okkaline. Esimesed albumid “Heart-Shaped Scar” (2001) ja “Suburban Sprawl & Alcohol” (2004) ei ostetud kuigi palju, kuigi kriitikutele need meeldisid. 2006. aasta SXSW festivalil puhkes aga suurte plaadifirmade vahel lausa sõda tema järgmise albumi väljaandmise pärast. LP jõudis küll plaadilepinguni, kuid eriarvamuste tõttu jätkas ta oma muusika väljaandmist siiski väiksemate plaadifirmade abil.

Oma karjääri edenedes muutus LP ka järjest nõutumaks laulukirjutajaks – temaga on koostööd teinud nii Cher, Backstreet Boys, Rihanna, Christina Aquilera kui ka paljud teised.

Suurema tuntuse üle kogu maailma tõi talle omakirjutatud pala pealkirjaga “Lost On You”, millel on Youtube’is tänaseks ligi 250 miljonit ning Spotifys rohkem kui 500 miljonit kuulamist. Teised tema populaarsemad hitid on näiteks “Tokyo Sunrise”, “Muddy Waters”, “Into The Wild”, “Someday”, “Other People”. LP värskeim album “Heart To Mouth” ilmus detsembris.

“Kui astun mikrofoni ette ja alustan meloodiate kallal töötamist, siis tunnen otsest seost oma südame ja suu vahel,” ütles laulja. “See on nagu kiirtee. Olgu need aeglased ja nukrad lood või võimsad ja rõõmsamad palad, nad kõik tulevad samast kohast.”

LP esineb täna Haapsalu piiskopilinnuse õuel ja pilet maksab 49 eurot.

Vaata ja kuula:

LP – Lost On You

LP – Girls Go Wild

LP – Recovery