Aita Mölder avab täna juubelinäituse

Täna kell 16 avab endine galerist ja kunstikoguja Aita Mölder Haapsalu kunstikoolis oma 70. sünnipäeva puhul fotonäituse.

Näitus kannab pealkirja „Killud Kuke galeriist” ja koosneb 240 fotost, mis meenutavad aegu, kui Mölder pidas Haapsalus Kuke kunstigaleriid (aastail 1992–2015).

Fotodel on hetki galerii näitustest, Haapsalu kunstnikest jt kultuuri- või lihtsalt tuntud inimestest. „Kunstnikud Lembit Põld ja Hillar Tatar, skulptor Robi Rannast, Andres Ammas, Aivo Paljasmaa, Gunnar Ollo,” loetles Mölder. Fotode autorid on Arvo Tarmula, Tiiu Kammiste ja Mölder ise. Fotod on pikkadel lõuendiribadel. „Nagu kardinad,” ütles Mölder. Samuti on väljas Kuke galerii näituste reklaame.

Mölder on sündinud 1949. aastal Tartus. Haapsalus elab ta 1970. aastast. „Killud Kuke galeriist” on avatud juuni lõpuni.