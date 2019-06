Galerii: lastekaitsepäeval lustisid promenaadil lapsed

Lastekaitsepäeva puhul korraldas Haapsalu noorte huvikeskuses Promenaadil perepäeva, kus oma tegemisi tutvustasid noortekeskuse ringid ja tegutsemislusti pakkusid mitmed asutused ja organisatsioonid.

Keskpäevast kella kolmeni astusid Promenaadi tantsupaviljonis üles nii Haapsalu muusikakooli õpilased, trumme põristasid Haapsalu noorte huvikeskuse djembe-ringi noored ning tantsisid JJ-Streeti tänavatantsijad. Tallinnast oli külla tulnud tantsuansambel Terek.

Töötubades sai näiteks huvikeskuse töötaja Natalja Jampolskaja käe all voltida paberist purjekaid, et need siis pärast vette lasta, lasteraamatukogu telgis aga võis iga laps omale meelepärase raamatukoti. Lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõutsi sõnul kuluvad kotid marjaks ära kui suvi kipub vihmane olema ja siis saab vihmasel päeval sellega raamatukogust koju lugemiseks raamatuid viia. Kõuts lisas, et iga laps saab ise otsustada, kas võtab perepäeval disainitud koti omale koju või jätab selle raamatukogutöötajatele, et seda mõni teine laps kasutada saaks.

Väga populaarne oli Innoka töötuba, kus lapsed usinalt roboteid ehitasid ja Türi elamuskeskuse nurk, kus sai ronimisseinal ronimist proovida. Ka näomaalingute telgi taga lookles järjekord. Haapsalu noortevolikogu voormehed pakkusid aga võimalust minna Haapsalu vanalinna fotojahile.

Tantsupaviljoni kõrvale oli üles seatud laadaplats, kus peamiselt lapsed ise müüsid mänguasju ja riideid, millest nad välja on kasvanud.

Perepäevale olid tulnud ka kaitseliitlased, kelle juures sai proovida maskeerumisülikonda, politseinikud, kelle punktis sai teadmisi veeohutusest ning päästjad, kes õpetasid tulekustuti kasutamist.

Fotod Arvo Tarmula