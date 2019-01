Hiidlased ajasid bemmi läbi jää

Kärdla vanempiirivalvurid Priit Stranberg ja Tanel Kangur autot jää peale tõstmas. Foto: PPA

Laupäeva õhtupoolikul sai politsei- ja piirivalve amet teate, et Hiiumaal Kukka lahel on ligi 200 meetrit kaldast läbi jää vajunud sõiduauto BMW. Sündmusele reageerisid Kärdla politseijaoskonna merepäästjad.

Sõidukis olnud kolm inimest olid autost õnneks ise välja saanud ja nendega oli kõik korras. Auto vajus aga umbes ühe meetri sügavusele merepõhja. Sõiduk tõmmati veest välja järgmise päeva lõunal ning selle tegevusegi juures olid turvamas ja abiks meie tublid Kärdla merepäästjad.

Autoga jääle on turvaline minna vaid siis, kui seal on avatud ametlik jäätee või kui tegemist on veekoguga, kus on tehtud vajalikud mõõtmised ja jääleminek mootorsõidukiga lubatud.

Jääle minnes hinnake alati ilmastikuolusid, võtke kaasa vajalik varustus, laetud telefon ja andke oma lähedastele sellest eelnevalt teada.