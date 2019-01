Juhtkiri: riigikogu tuleb läänlasteta

Seitsme nädala pärast lõpevad riigikogu valimised. 3. märtsil saab selgeks, kellest saab peaminister, kellest riigikogu liige ning kes peab oma suured unistused sootuks maha matma.

Värske Lääne Elu toob lugejateni suuremate erakondade nimekirjad Lääne-, Saare- ja Hiiumaa valimisringkonnas. Nimesid on palju, kohti vähe. Parimal juhul pääseb meie ringkonnast riigikokku iga nimekirja esinumber. Sotsist Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja keskerakondlasest Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid saavad edasi tänu kõrgele asetusele erakonna üldnimekirjas.

Läänlaste hääl riigikogus jääb iga korraga nõrgemaks, sest meie valimisringkonnas on jäme ots saarlaste käes. Pärast Lihula sundliitmist Pärnumaaga on olukord veelgi täbaram. Tulevases riigikogus pole ühtki inimest, kelle kodukoht oleks Läänemaal.

Moonika Helme on suveläänlane ja Jaanus Karilaid ametiläänlane. Esimest huvitab Euroopa föderaliseerimine ning võõrtööjõud, teist raudtee ja Danske pank. Need ei ole halvad teemad, aga kes esindab Haapsalu huve? Või Vormsi või Noarootsi või Nõva?

Kellele helistada, kui vaja saada riigikogu liikmelt nõu ja toetust? Ma usun, et kõik Lääne-Eestis kandideerijad peavad oma valimisringkonda meeles, aga saarlastele ja hiidlastele on tähtis ennekõike kodusaar. Maakondadevaheline konkurents on Eestis tugev, mistõttu meie väljavaated pole kiita. Läänemaa saab iga aastaga aina vähem tähelepanu ja toetusraha. Eesti riigi ülesehitus on paraku selline, et omavalitsused on nõrgad ning kõik sõltub valitsusest Tallinnas Stenbocki majas.

Raudteeprojekt võib olla huvitav, aga see on kõigest üks taristuobjekt. Poliitiliselt võib see hästi kõlada, et aga see on kõigest üks kõlav loosung. Läänlasteta riigikogu ei tunne ega tunneta seda kanti. Ei saa aru meie muredest ega toeta siit kandist pärit inimeste pürgimusi.