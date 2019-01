Pääste: Haapsalus kõrbes toit

11. jaanuaril kell 19.24 said päästjad väljakutse Haapsalu linna Mulla tänavale, kus pliidil oli kõrbema läinud toit. Elanikud olid söögi tegemise ajal magama jäänud, kuid suutsid tänu suitsuanduri olemasolule kõrbemise õigel ajal tuvastada ning kustutasid ise põlengu. Päästeamet tuletab meelde, et kõige lihtsam ja turvalisem on järgida reeglit – kui teed sööki, siis jää kööki. Kui tead, et kipud unustama end telekat vaatama, siis kasuta taimerit, mis õigel hetkel meelde tuletab, et praad on ahjus. Pliidil kõrbev toit võib süüdata ka pliidi ümbruses olevad pinnad või esemed – kapp, käterätik, pajalapid, ka kardinad, kui need on piisavalt lähedal. Plastist esemed, näiteks poti sangad, hakkavad sulama ning eritavad mürgist gaasi.