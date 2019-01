Noored viisid kunsti raamatukokku

Eesti Vabariik 100 kingitusena “Kunst raamatukokku” jõudsid noorte kunstnike näitused aasta jooksul ka Läänemaa raamatukogudesse – noorte kunstile avasid uksed Haapsalu lasteraamatukogu, Taebla, Uuemõisa, Oru ja Palivere raamatukogud. Kokku toimus Läänemaal 18 isiku- ja ühisnäitust.

Raamatukogus esitlesid oma loomingut Ridala põhikooli keraamikaringi, kunstistuudio ja põhikooli õpilased, Hanna Berta Kivisalu, Nõmme loodusmaja loovusringi õpilased, Juho Kalberg, Erik “Dante” Teder, Ornitoloogiaühing, Haapsalu kunstikooli õpilased, Silver Hinno, Tuuli Varik. Esindatud oli mitmed kunstižanrid nagu fotograafia, graafika, keraamika, õlimaal, illustratsioonid, luule, koomiks jpm.

Tallinna keskraamatukogu algatus „Kunst raamatukokku“ on Eesti 100. sünnipäeva aastal toonud raamatukogudesse üle Eesti enam kui saja noore kunstniku näituse. “See kingitus on näidanud, et meil on väga palju andekaid noori kunstnikke, kes on juubeliaastal oma annet teistega jagada saanud ning toreda kogemuse võrra rikkamad,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.

Kingituse “Kunst raamatukokku” koordinaator Mirjam Kaun loodab, et raamatukogude hea koostöö noorte kunstnikega jätkub Läänemaal edaspidigi. Seda ongi oodata, sest Lääne maakonna keskraamatukogu ja Haapsalu kunstikooli koostöös sündinud näitus “Mina” liigub algaval aastal edasi ka Uuemõisa ja Taebla raamatukogudesse.