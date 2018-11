Juhtkiri: riigi olematu regionaalpoliitika

Käed tõmbuvad vihast rusikasse ja vajuvad seejärel jõuetult rippu, kui mõni riigiasutus, ministeerium või riigifirma edusammudest teatab. Töövõitudelt katet kergitades selgub sageli, et kõik pole kuld, mis hiilgab. Enamasti püütakse edust raporteerides midagi varjata. Näiteid pole vaja kaugelt otsida. Kui suvel mindi üle tasuta ühistranspordile, selgus ehmatuseks, et bussigraafikud on segamini nagu puder ja kapsad. Kui Omniva räägib uutest pakiautomaatidest, siis tähendab see järjekordset postiasutuste sulgemist. Pakiautomaat on tore asi küll, aga igasse külla ei hakka Omniva neid ilmaski paigaldama. Ka siis ei hakka, kui inimesed märgivad nende rakendusel kohad, kuhu nad pakiautomaati tahaksid.

Pealegi võib igasuguste sooviavaldustega minna nii nagu kiire interneti sooviavaldustega. Omavalitsused kogusid inimestelt majapidamiste aadressid, kuhu nad kiiret internetti sooviks. Läänemaal andis oma soovidest teada üle 1900 inimese. Siis aga muutis nüüdseks juba endine ettevõtlusminister Urve Palo meelt ja otsustas lahendada ülikiire interneti väljaehitamise teisiti. Omavalitsustele lubatud raha anti hoopis riigifirmale Elektrilevi. Seni kogutud andmed pandi kalevi alla ja hakati koguma uusi. Paraku ei jõudnud info selle kohta, et oma internetiga liitumise soovist tuleb uuesti teada anda, väga paljude inimesteni, vähemalt mitte Läänemaal. Meie maakonda kõige paremini katvas Lääne Elus ei ilmunud selle kohta ühtki teadet.

Võib aru saada, miks Elektrilevi paremat teavitustööd teha ei tahtnud. Elektrilevi hakkab ülikiiret internetti välja ehitama oma jaotusvõrgus. Läänemaa ja Viimsi on aga piirkonnad, kus elektri jaotusvõrk ei kuulu mitte Elektrilevile, vaid Imatrale. Nii et läänlasi karistatakse selle eest, et oleme omal ajal elektri eest omal ajal natuke rohkem maksnud ega pea nüüd iga väiksema tuulega elektrikatkestusi kannatama nagu tuhanded pered mujal Eestis. Elektriga on teil hästi, internetist pühkige suu puhtaks!

Ühesõnaga, palju õnne, 100aastane Eesti vabariik koos oma tublide ministeeriumide, riigiametite ja riigiasutustega! Jätkake samas vaimus, et need viimased, kes veel end Eestimaa eri paigusse elama on unustanud, ka Tallinna ja Harjumaale koliksid.