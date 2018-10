Galerii: rahvusvahelise restoraniteenindajate võistluse galaõhtu

Sel nädalalõpul Haapsalus toimunud rahvusvahelise restoraniteenindajate võistluse Coupe Georges Baptiste võitjad olid nii noorte kui professionaalide kategoorias prantslased.

Laupäeva õhtul Haapsalu raudteejaamas toimunud galaõhtusöögil kuulutati noorteklassi võitjaks Charlotte Cooke ja professionaalidest Nathanael Haury. Eestit esindanud Diana Tšistjakova tuli professionaalide arvestuses kolmandale kohale, noorteklassis võistelnud Haapsalu kutsehariduskeskuse õpilane Karl-Kevin Miinpuu poodiumile ei pääsenud.

Miinpuu, kes oli võistluse üks nooremaid osavõtjaid, pidas võistlus üldiselt õnnestunuks. “Need ülesanded, mis ma arvasin, et raskemad on, need ka olid,” tunnistas. Ühe ebaõnnestumisena nimetas ta baariülesannet, kus šeiker, milles kokteili tehti, lahti ei tulnud. “Kohtunikud ütlesid, et see pole minu viga ja nad selle eest punkte maha ei võta, aga mina läksin sellest närvi, nii et kõik jooksis kinni,” rääkis Miinpuu.

Seevastu banaani flambeerimine ja kerevetikokteili valmistamine tuli väga hästi välja. “Kohtunikud kiitsid mu majoneesi väga,” ütles Miinpuu. Ta lisas, et näiteks Noore meistri võistlusega, mille Miinpuu kevadel võitis, oli nüüdse võistluse ülesanded tunduvalt tehnilisemad.

Miinpuu juhendaja Kersti Õimi sõnul oli noormees väga tubli: “Arvestades seda, et ta on nii noor, ta pole paljusid asju koolis veel õppinud ja tal on natuke vähe võistluskogemusi, sai ta väga hästi hakkama.”

Noorteklassis võitnud prantslanna kohta ütles Õim, et tema puhul oli prantsuse käekiri selgelt näha. “Prantsusmaal nad kasutavadki neid võtteid, aga meie ei näe neid üldse,” rääkis Õim ja tõi näiteks kliendi silme all kana lõikamise või kokteilisalati valmistamise.

Nii Miinpuu kui ka Õim tõstsid esile võistluse sõbralikku õhkkonda ja Miinpuu lisas, et noorteklassi võistlejatest sai võistluse käigus väga tore ja ühtne seltskond. “Teenindusest me omavahel olles ei räägi,” lisas ta.

