Oru kooli õpilased käisid Lätis uusi inseneriteadmisi saamas

Oru kooli õpilased käisid Lätis, Jelgavas õppereisil tegemas tutvust sealse inseneriharidusega.

Viis päeva kestnud noortevahetus tõi Jelgavasse kokku 25 õpilast Islandilt, Taanist, Eestist ja Lätist. Põhiline osa tegevustest oli Jelgava tehnikagümnaasiumis, mis on juba esimesest klassist spetsialiseerunud insenerivaldkonnale. Nädala jooksul tegeldi kiipide jootmise, 3D modelleerimise, LegoMindstorms EV3 robotite ehitamisega ja katsetati Pro-Botrobotautosid. Kõige populaarsem oli vaieldamatult makaronidest silla ehitamine, mille kandevõimet ka üheskoos katsetati. Tore on tõdeda, et esimese koha väärilise silla ehitas just Oru kooli noor Raian Kleemann.

Lisaks said noored praktiseerida inglise keelt, õppida tundma eri kultuure, suhelda uute tuttavatega ja näha kohalikke vaatamisväärsusi. Lisaväärtuseks oli peredes ööbimine, mis pani proovile noorte suhtlemisjulguse ja kohanemisvõime ning andis võimaluse tutvuda Läti perede igapäevaeluga.

Läti reis oli osa Erasmus+ projektis „STEM through 21st CenturySkills“, tänu millele on Oru kooli põhikooliealised noored saanud osaleda õppereisidel täiendamaks oma teadmisi reaalainete, eriti just robootika valdkonnas.

Aprillis külastas kuus õpilast Islandit, et tutvuda sealse tehnikavaldkonnaga. Kuna tegemist on kaheaastase projektiga, siis juba veebruaris viib järgmine õppereis noored Taani Esbjergi linna, kus peateemaks on matemaatika.

Liisa Pett

Oru Kooli huvijuht

Fotod erakogu