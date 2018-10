Ulmekunst vallutas kunstikooli galerii

Dmitiri Gorbušini digimaalide näitus juhatas kolmapäeval sisse Gorbušinite pere kunstikuu Haapsalu kunstikooli galeriis.

Kui praegu näitab oma loomingut poeg, siis kahe nädala pärast on galeriis väljas ema Nadežda Gorbušina maalid. Dmitri Gorbušini sõnul oli alguses mõte teha ühisnäitus, kuid et mõlema autori tööd korraga ära ei mahtunud, otsustati galeriiaega jagada.

Haapsalu kunstikooli vilistlane ja Tartu kõrgemas kunstikoolis skulptuuri eriala lõpetanud Dmitri Gorbušin ütles, et tegeleb praegu enamasti digimaaliga. See tähendab, et joonistatakse pliiatsiga digilaual ja pilti töödeldakse arvutis pilditöötlusprogrammis.

Gorbušini näitus kannab pealkirja „Tundmatu”. Kunstnik tunnistas, et mõtles pealkirja üle pikalt: „Lõpuks tuli selline nimi, sest siin on midagi, mis on tundmatu ja natuke müstiline.”

Müstilise ja ulmelise mulje jätab Gorbušini looming küll – tema maastikud ja tegelaskujud toovad esimesena meelde „Tähesõjad” või Tolkieni teosed või Jaapani animafilmid. Gorbušini sõnul olekski tema unistus tegelda arvutigraafikaga, illustreerida raamatuid või osaleda mõne animafilmi tegemisel.

Oma digimaalide kohta ütles Gorbušin, et mõned teemad on psühholoogilised, mõned ühiskondlikud. „Püüdsin edasi anda oma emotsiooni ümbritseva maailma suhtes, kujutades seda läbi fantastiliste süžeede,” rääkis ta ja lisas: „Üldiselt arvan, et ulme on üks ümbrusest aru saamise viis ja aitab näha elu reaalsust teisest nurgast.”

Hoopis teist laadi saab aga olema kahe nädala pärast avatav Nadežda Gorbušina loomingu näitus. Siis näeb ulmeliste ja fantaasiaküllaste maastike asemel hoopis vesivärvidega kujutatud natüürmorte ja Haapsalu vaateid, sest just Haapsalut on Gorbušina nimetanud oma inspiratsiooniallikaks.

Vesivärvidega on Nadežda Gorbušina maalinud juba aastaid. Ta ise leiab, et vesivärv on ettearvamatu materjal, sest kunagi ei saa kindel olla, kas tulemus tuleb hea või peab otsast peale alustama.