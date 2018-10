Haapsalu linnavalitsuse teated

Haapsalu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haapsalu linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 86 algatati Haapsalu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on Haapsalu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 6.10.2018 Haapsalu linna veebilehel www.haapsalu.ee – maa ja planeerimine – üldplaneering – ja Haapsalu linnavalitsuses.

Detailplaneeringu algatamine

Haapsalu linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 87 algatati Haapsalu linnas Bürgermeistri holmil asuvate kinnistute detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda kinnistute detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Algatatud detailplaneering muudab Haapsalu linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate kruntide Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 ehitusõiguse muutmine. Kruntidele kavandatakse sihtostarvet tootmis- ja ärimaa. Westmeri tn 6 krundile planeeritakse ehitusõigust ellinguhoone laiendamiseks, Holmi tn 7 krundile parkimisala rajamiseks. Planeeringuga määratakse kruntide ehitus- ja hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus on 3171 m2 ja see paikneb Bürgermeistri holmil ning piirneb Westmeri ja Holmi avalike tänavatega ning Westmeri tn 3, Holmi tn 9, Holmi tn 5, Kaluri tn 22 ja Kaluri tn 24 kinnistutega. Koostamiseks on vajalikud topo-geodeetilised uuringud ja muinsuskaitse eritingimused.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna veebilehel www.haapsalu.ee – maa ja planeerimine – detailplaneeringud – algatatud detailplaneeringud.

Detailplaneeringu algatamine

Haapsalu linnavalitsuse 3.10.2018 korraldusega nr 903 algatati Haapsalu linnas Sadama tn 16 asuva kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneering ei muuda Haapsalu linna üldplaneeringut.

Planeeritava ala suurus on 13 555 m2 ja asub Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal. Algatatava detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga määratakse krundi ehitus- ja hoonestustingimused. Koostamiseks on vajalikud topo-geodeetilised uuringud ja muinsuskaitse eritingimused.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna veebilehel www.haapsalu.ee – maa ja planeerimine – detailplaneeringud – algatatud detailplaneeringud.