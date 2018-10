Aasta õpetaja Krista Kuuskla pole õpetajaametit päevagi kahetsenud

Uuemõisa lossi valges saalis kuulutati neljapäeval välja Läänemaa aasta õpetaja – see on Haapsalu põhikooli klassiõpetaja Krista Kuuskla.

Kui Kuuskla nimi pärast kõigi tublide õpetajate õnnitlemist välja hõigati, oli ta üllatusest keeletu ja silmanurgas läigatas pisar. Aasta õpetaja tunnistas, et ei tunne end selles olukorras kõige mugavamalt: „Kõik, kes siin saalis on, on ju selle ära teeninud. Lisaks veel need, kes koju jäid.”

