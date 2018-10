Haapsalu Itaalia muusika festivalile tulevad Ricchi E Poveri ja Riccardo Fogli

Järgmise aasta 1. juunil esinevad Haapsalu piiskopilinnuse õuel Itaalia muusika festivalil maailmakuulsate Itaalia hittide esitajad Ricchi E Poveri ja Riccardo Fogli.

Ricchi E Poveri, mis tähendab tõlkes rikast ja vaest, moodustati aastal 1967 Itaalia Liguuria maakonnas asuvas Genovas. Bändi edu valemiks sai Itaalia meloodilise popmuusika ja USA selle aja tuntumatelt bändidelt saadud inspiratsiooni segamine. Kooslus on esinenud korduvalt Sanremo muusikafestivalil, võites selle aastal 1985 ning osalenud ka Eurovisioni lauluvõistlusel. 1980. ja 1990. aastatel kuulusid muusikute repertuaari selle aja kõige tuntumad itaalia hitid nagu “Mamma Maria”, “Made in Italy”, “Se m’innamoro” ja paljud teised armastatud lood. Ricchi E Poveri koosneb tänapäeval kahest muusikust – Angelo Sotgiust ja Angela Brambatist, kelle sõnul on lava nende elu.

Oma hittidega külvab piiskopilinnuse publiku üle ka legendistaatuses Riccardo Fogli. Peamiselt ballaade ja poplaule esitav Riccardo Fogli võitis 1982. aastal Sanremo muusikafestivali lauluga “Storie di Tutti i Giorni”. Fogli on tänaseks avaldanud üle 30 albumi, mis teeb temast ühe produktiivsema artisti maailmas. Riccardo Fogli tuntumate hittide hulka kuuluvad “Ti Amo Pero”, “Compagnia” ja “Il Segreto del Tempo”.

Itaalia muusika festival toimub Haapsalu piiskopilinnuse õuel tuleva aasta 1. juunil. Samal ajal peetakse linnas Itaalia veinipidu, mis toob Haapsalu peatänavatele Itaalia maitseid ja veine. Igal aastal külastavad üritust tuhanded Itaalia kultuuri austajad nii Eestist kui ka välismaalt.

Eelmistel aastatel on Haapsalu Itaalia muusika festivali peaesinejateks olnud Toto Cutugno, Al Bano Carrisi ja Pupo.

