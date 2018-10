Nõva osavallakogu muutis õpilaskodu asjus seisukohta

Nõva osavallakogu otsustas kehtetuks tunnistada suvel tehtud otsuse toetada Nõva õpilaskodu tegevuse jätkamist.

„Meie praegune seisukoht on õpilaskodu sulgeda ning jätkata lasteaed-põhikoolina,” ütles Lääne Elule Nõva osavallakogu esimees Aivar Oruste. Veel kaks kuud tagasi tehtud otsuse järgi oli osavallakogu Nõva õpilaskodu sulgemise vastu.

Septembris aga jõudude vahekord osavallakogus muutus – enne olid ülekaalus õpilaskodu pooldajad, nüüd vastased. Nõva osavallakogu on seitsmeliikmeline. Septembris naasis osavallakogusse õpilaskodu vastane Peeter Kallas, kes juhib sellest õppeaastast Nõva kooli. Kallas on nõus ka 7.-9. klassi sulgemisega, nagu on otsustanud Lääne-Nigula vald.

Kallase naastes pidi osavallakogust lahkuma õpilaskodu pooldaja Inge Teslikova, kes oli osavallakogus Kallase asendusliikmena. Teslikova lahkumine võimaldas suvel õpilaskodu kohta tehud otsuse ümber vaadata. Õpilaskodu kaotamise poolt olid nüüd neli osavallakogu liiget – Kallas, Ülle Heinleht, Kalle Orumaa ja Aivar Oruste. Vastu olid endine osavallakogu juht Kaidi Silver-Schöbe, Nõva kooli kunagine direktor Virve Tauts ja Ilme Peedoson.

Jõudude vahekorra muutus võimaldas septembris välja vahetada ka osavallakogu esimehe – Silver-Schöbe asemel juhib osavallakogu Oruste (neli poolt ja kolm vastuhäält).

Oruste sõnul ei täitnud kuue lapsega õpilaskodu oma algset eesmärki päästa Nõva kool. Õpilaskodu loodi Nõvale kaheksa aastat tagasi selleks, et koolis, eeskätt 7.-9. klassis oleks rohkem õpilasi ja Nõva kool saaks jätkata põhikoolina. „Sel juhul peaks õpilaskodu olema suurem,” nentis Oruste.

Oruste sõnul pole tema juhitav osavallakogu seni arutanud, kas kool peaks jätkama üheksaklassilise põhikooli või kuueklassilise algkoolina. Valla uus arengukava kehtestab 7.-9. klassi õpilaste miinimumarvuks 12 last. Nõva kooli 1.-9. klassis on tänavu kokku 18 last.

Oruste sõnul peab Nõval säilima lasteaed-algkool, põhikooli säilimine sõltub õpilaste arvust – kui 7.-9. klassis oleks 12 last, siis klasse ei suletaks. Tõenäosus sellist hulka lapsi leida ilmselt siiski ei ole. „Kui oleks õpilasi, siis võiks meil olla ka gümnaasium,” ütles Oruste.