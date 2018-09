Riik tahab e-posti vaatamise kohustuslikuks muuta

See, et kaitseväekohustuslaseni ei jõua iga neljas kutse, on andmas tõuget seadusemuudatuseks, mis kohustab e-posti teatava regulaarsusega vaatama, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Praeguse olukorra kirjelduses tõi ministeerium näitena välja, et valitsemisalas tegutsev kaitseressursside amet saadab iga-aastaselt kaitseväekohustuslastele ligi 25 000 kättetoimetamist vajavat kutset ja teatist arstliku komisjoni ja ajateenistusse ilmumiseks. 2016. aastal ei jõudnud adressaadini neist kutsetest 24 protsenti ja 2017. aastal 22 protsenti.

Kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku, et teabevärav eesti.ee saavutaks riikliku postkasti funktsionaalsuse.

Dokumentide kättetoimetamiseks eesti.ee teabeväravas tuleks kaitseministeeriumi hinnangul muuta haldusmenetluse seadust selliselt, et isikukood@eesti.ee aadressile saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui saatmise hetkest on möödunud teatud tähtaeg.

Ettepaneku põhjal hakkaks riigiga suhtlemine toimuma vaid isikukood@eesti.ee postiaadressi kaudu ning inimestel lasub edaspidi kohustus seda e-posti aadressi teatava regulaarsusega külastada.

