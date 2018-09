Piiskopivapp jõudis Haapsalu toomkiriku seinale

Haapsalu on juba kolm aastat jälle piiskopilinn. Pühapäevast kinnitab seda ka piiskopivapp toomkiriku seinal.

Piiskop Tiit Salumäe vapp õnnistati EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse sõpruspäevadel pühapäeval jumalateenistusel toomkirikus. „Oma vapp on igal piiskopil, aga igal pool ei ole see katedraali seinal. Tallinnas ja Haapsalus ei ole aga kahtlust, milline on piiskopikirik,” ütles Tiit Salumäe.

Haapsalu piiskopivapil on traditsiooniline element evangelist Johannese sümbol kotkas, samuti Tiit Salumäe salm „Deuscharitasest” („Jumal on armastus”). Luteri kirikule viitab luterroos, piiskopisau ja mitra. „Sau on piiskopi tunnus. Kui emeratuuri jään, langeb sau ära, mitra jääb. Vapp jääb alles,” ütles piiskop Salumäe. Vapi kujundas heraldik Priit Herodes.

Salumäe sõnul võttis aega nii vapi ettevalmistamine kui ka valmis tegemine. „See oli suur ja oluline päev,” ütles ta vapi õnnistamise päeva kohta.

„Sellel vapil on sama ülesanne mis vappidel mujal – meeldetuletus. See meenutab evangelist Johannese traditsiooni, Jumala armu traditsiooni ja haapsallastele, et oleme jälle sealmaal kus reformini ja pisut hiljemgi ehk piiskopilinn,” sõnas ta.