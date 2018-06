Ministeerium: omavalitsuste roll elamumajanduse parandamisel suureneb

Ministeeriumide esindajad ja omavalitsused arutasid täna toimunud ümarlaual, kuidas lahendada seoses vananenud eluruumide ja väheneva rahvastikuga tekkinud probleeme. Haapsalu linnavalitsus ümarlaual ei osalenud, aselinnapea Peeter Vikman põhjendas, et linn on oma otsused juba teinud.

Kaasaegsete elutingimuste tagamiseks üle Eesti tahab riik anda omavalitsustele suuremat tegutsemisvabadust ja ka vastutust, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Karin Sillmann ütles, et kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad.

„Sellises formaadis ümarlaudade korraldamine annab elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks. Saame luua eeldused elamufondi ja elukeskkonna arendamiseks ja kohandamiseks vastavaks elanike tegelikele vajadustele,“ ütles Sillmann.

Sillmanni sõnul on kaasaegsete elutingimuste tagamiseks üle Eesti vaja teha ministeeriumide ja omavalitsuste vahel tihedat koostööd. „Riik saab suunata ja toetada, kuid reaalset olukorda igas omavalitsuses näevad selle kohalikud juhid. Kohalike omavalitsuste teotahe ja soov sealset elu arendada on äärmiselt oluline,“ kommenteeris ta.

Kohalike omavalitsustel on võimalik taotleda riigilt toetust kortermajade rekonstrueerimiseks, uute üürielamute püstitamiseks ja kasutusest väljalangenud elamufondi lammutamiseks. Toetusi väljastab KredEx, kõige aktiivsemad omavalitsused on olnud Lääne-Virumaal ja Järvamaal.

Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktori Martin Kikase arvates aitab tihedam infovahetus omavalitsuste ning ministeeriumite vahel paremini mõista osapoolte probleeme ja võimalusi.

„Tänu sellele saame omakorda paremini kavandada riiklike poliitikaid ja toetusmeetmeid nii elamute renoveerimiseks, uute eluruumide ehitamiseks ja olemasolevate energiatõhususe parandamiseks. Rääkides kaasaegsetest elutingimustest, on võtmesõnadeks energiatõhusus ja tervislik sisekliima,“ rääkis Kikas.

Arutelust võtsid osa 21 kohaliku omavalitsuse esindajad, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi eksperdid.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles, et Haapsalu ei pidanud vajalikuks ümarlaual osaleda, kuna üürimajaprojekt Niine tänaval on juba töös ja sellega omavalitsuse võimekus esialgu ka piirdub.

“Me oleme oma otsuse teinud, planeering on kehtestamisel, taotlus riigile maa saamiseks on tehtud, projekteerimine käib ja me oleme juba näinud ka esimest versiooni projektist. Järgmine samm on rahataotluse esitamine, mis tuleb teha 15. augustiks,” selgitas Vikman.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitud viies elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös SA KredExi ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti “Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green) toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.