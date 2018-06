Galerii: Asuküla koolimajas peeti Nutipesa laagrit

Haapsalu linna Mägari külas Asuküla vanas koolimajas peeti lõppenud nädalal vahva Nutipesa astelaager. Laagri nimest võib esimese hooga tekkida arusaam, et tegutseti toas nutiseadmeid näppides, kuid tegelikult olidi suur osa ajast lageda taeva all.

Lapsi oli laagris kõvasti rohkem kui esialgu plaaniti, 16 asemel kogunes neid kokku 26. Enamik oli suur-Haapsalust, aga kom-neli oli ka Tallinnast. Need olnud suveks vanaema juurde tulnud. Päris Haapsalust olnud lapsi veidi üle poole.

“Algul arvasime Anuga, (Anu Aljaste-Sits, MTÜ Loov Noor), et me võtame 16 last,” meenutas laagrti üks eestvedajaist, Asuküla raamatukoguhoidja Imbi Sildaru. “Siis hakati helistama, et minu laps kuulis sõbra käest ja kas veel saaks. Siis võtsimegi lapsi rohke. Saime hakkama.”

Sildaru sõnul oldud toas vaid siis, kui muud valikut poilnud. Näiteks tegi neljapäeval lastele fotograafianippe õpetanud Olev Mihkelmaa algtõed selgeks toas, kuid siis mindud välja praktiseerima.

“Kolmapäeval käisime Risti linnupargis,” meenutas Sildaru laagri lõpetamisel reede õhtupoolikul. “See oli üks huvitav koht, lastele väga meeldis, neli tundi olime kohapeal. Tänagi oli lastel veel linnuteema meeles.”

Neljapüäeval oli fotograafiakoolitus. “Fotograaf Olev Mihkelmaa tegi lastele siin igasuguseid erinevaid ülesandeid,” selgitas Sildaru.

Reedel, laagri viimasel päeval peeti robotitega aaretejahti. Lastel tuli kaardi järgi orienteerudes leida aare, vastata erinevatele küsimustele, osata näiteks salakirja lugeda.

Viimaseks ülesandels oli reedel enne tordisöömist ja tänukirjade-kingituste jagamist teha improteatrit.

Kokatädi Maire Suurkask oli lõpuperoks teinud kaks maitsvat maasikatorti. Söögiga olnud kokatädi sõnul lihtne, sest lapsed olnud isukad, polevat ühtegi toitu ära põlanud.

Anu Aljaste-Sits meenutas, et mullu korraldanud ta Asuküla koolimajas kolm laagrit väiksematele seltskondadele. “Need olid testimised,” lausus Aljaste-Sits. “Sel aastal on toredam, sest teeme koostöös Asuküla seltsiga, rahastamine on lihtsam.”

Asuküla seltsil on Aljaste-Sitsi sõnul huvihariduse raha ning selle tõttu saigi lõppenud laagri osalustasuks küsida vaid 12 eurot kolme päeva eest lapse kohta.

Asukülas tuleb sel suvel veel vähemalt üks kui mitte kaks lastelaagrit. Millal, seda ei osanud Sildaru ega Aljaste-Sits veel reedel öelda.

Väsinud laagri korraldajad kolmepäevasest laagrist siiski polnud. “Ei ole väsinud,” kinnitas Sildaru. “Tegelikult saab sellest hoopis energiat juurde.” Aga raamatukoguhoidjal on nüüd kuu aega puhkust, selle tõttu tuleb ka laagerdamisse väike vahe sisse.

Fotod: Urmas Lauri