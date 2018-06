HÕFFi sõnavõistlusele on laekunud juba 170 sõna

Mais välja kuulutatud HÕFFI sõnavõistlusele, mille eesmärk on leida omakeelseid vasteid õudusfilmide ja ulmekirjandusega seotud ingliskeelsetele terminitele, on laekunud ligi 170 sõna. Oma ettepanekuid saab saata veel 25. juunini.

Seni võistlusele laekunud 170 sõna on välja pakkunud ligemale 50 osalejat. Kõige rohkem vasteid on pakutud terminitele „slasher” ja „fantasy”, kõige vähem terminile „slipstream”.

„Sõnu on saabunud rõõmustavalt palju, arvestades, et see on spetsiifiline valdkond,” ütles Eesti Ulmeühingu president Veiko Belials.

Sobivat eestikeelset vastet otsitakse kuuele sõnale: „splatter”, „gore”, „grindhouse”, „slasher”, „slipstream” ja „fantasy”. Aga sõnu koos vastetega võivad esitada ka võistlusel osalejad ise.

Võistlust, mis kestab 25. juunini, korraldavad Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival, Eesti Ulmeühing ja Eesti Keele Instituut. Võitjad kuulutatakse välja Eesti Ulmeühingu kokkutulekul Estcon, mis leiab aset juuli keskel. Auhinnad panevad välja kõik kolm korraldajat.