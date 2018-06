Lääne-Eesti arenduskeskusest sai Läänemaa sihtasutus

Eilsest kannab Lääne-Eesti Arenduskeskus nime Läänemaa Sihtasutus.

„Nimi muudeti sellepärast, et see kannaks paremini Lääne maakonna identiteeti,” ütles sihtasutuse juhataja Anu Kikas. „Ja nimi Läänemaa SA on lihtsam ka.”

Läänemaa sihtasutus tegeleb Lääne maakonnas ettevõtluse arendamisega, noorte ettevõtlikkusõppega ja ka maavalitsuse endiste ülesannetega, nagu maakondlike aineolümpiaadide ja tunnustusürituste korraldamine, kohaliku omaalgatuse programmi menetlemine, maakonna vapi ja lipu hoidmine jpm.

Läänemaa SA põhitegevusalaks on äriregistris märgitud piirkondlikku ehk kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid. Sihtasutuses on kaheksa töötajat, nõukogu on 11liikmeline, seda juhib Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Nimevahetusega seoses muutub ka sihtasutuse logo, vastu võeti ka asutuse uus põhikiri.

Läänemaa arenduskeskuse (LAK) asemele loodi täpselt aasta tagasi esimese hooga Lääne-Eesti arenduskeskus (LEAK), eilsest alates kannab keskus aga nime Läänemaa sihtasutus.

Ajalugu

1995. aastal loodi Haapsalu Täiendkoolituskeskus, põhitegevuseks ümber- ja täiendõpe ning vabahariduskoolitus Läänemaal

1998. aastal loodi täiendkoolituskeskuse baasil Haapsalu Ettevõtluskeskus, koolitusele lisandus ettevõtlusalane nõustamine

2000. aastal lisandus projektipõhiselt Läänemaa MTÜ-de Tugikeskus, mittetulundusühingute nõustamine

2003. aastal moodustati SA Läänemaa Arenduskeskus, ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste nõustamine

2017. aastal moodustati SA Lääne-Eesti Arenduskeskus

2018. aastal moodustati Läänemaa Sihtasutus, lisandus maavalitsuse endiste ülesannete täitmine

